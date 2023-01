‘Een huis vol’-familie Buddenbruck doet boekje open: hoe knopen ze de eindjes aan elkaar?

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Rob en Thaila Buddenbruck doen een huishoudboekje open op de site van KRO-NCRV, de omroep die NPO 1-kijkcijferknaller Een huis vol uitzendt. Hoe knopen ze toch de eindjes aan elkaar met elf kinderen?

Besparingstips van Rob en Thaila Buddenbruck

Ga niet elke dag naar de supermarkt, adviseert het koppel. “We halen vaak voor de hele week boodschappen en letten dan goed op aanbiedingen en waar een product het goedkoopste is.” Ze merken ook een groot verschil in kosten vergeleken met Nederland, al is het natuurlijk niet voor veel mensen haalbaar om even naar Duitsland te karren. Voor de Buddenbruckjes komt dat natuurlijk wel handig uit. “Kaas is bijvoorbeeld veel goedkoper in Duitsland, en andere producten zijn juist weer goedkoper in Nederland. Ook slaan we grote porties in, of we kiezen voor voordeelverpakkingen. Groente kopen we om de drie dagen en halen we vaak bij Turkse winkeltjes in de buurt.”

Tweedehands

Hun zwembad, veel meubels; het is allemaal niet fonkelnieuw bij de Buddenbruckjes, en daar doen ze financieel goed aan. Tweedehands kopen en vooral heel veel bewaren is the way to go. Lekker duurzaam ook. “Wat een ander niet mooi vindt, kun jij misschien juist goed gebruiken. Je hoeft niets weg te gooien. Kleding kopen we altijd nieuw, maar wel bij goedkope winkels. Dure kleding vinden wij onzin, het gaat zo snel kapot tijdens het spelen.” De oudere Buddenbruck-kids lopen wel in merkkleding, maar dat betalen ze van hun zelfverdiende geld.

Uitjes

Het gemiddelde uitje is ook duur - zeker als je elf kinderen wil meenemen. De familie kiest dan ook vaak voor een goedkope speeltuin in de buurt. En áls ze naar een pretpark gaan, dan nemen ze zelf een halve supermarkt mee. “Zelf broodjes smeren en pakjes drinken mee is veel voordeliger dan voor iedereen iets te moeten kopen in het park. Ook is er hier in de buurt veel mooie natuur te vinden, dat is heel leuk om naartoe te gaan met de kinderen. Het is daar heerlijk om te wandelen, picknicken of barbecueën.”

Tanken

Tanken is ook een mega-kostenpost en de familie Buddenbruck redt het natuurlijk niet met één auto. De gouden tip: ietsje verder rijden, maar dan krijg je er ook wat voor terug. “Wij tanken bijvoorbeeld juist niet aan de grens, maar kiezen voor een dorpje iets verder Duitsland in. Daar is het vaak nog goedkoper.”

Alle seizoenen van Een huis vol staan op NPO Start.

