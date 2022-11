Een nieuwe bank uitzoeken doe je met dit handige stappenplan

Dit artikel is afkomstig van vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

De bank is misschien wel het belangrijkste meubelstuk van de woonkamer. Het is de plek waar je tot rust komt na een lange werkdag en waar je languit op neerploft om je favoriete serie te bingen.

Nieuwe bank kopen?

In principe gaat een bank erg lang mee. Een goede, stoffen bank heeft een levensduur van zo’n 7 tot 15 jaar, afhankelijk van het onderhoud dat je eraan pleegt. Een leren bank kan zelfs 20 jaar meegaan. Wanneer is het dan toch tijd om je oude bankstel te vervangen?

Wanneer je in het zitgedeelte wegzakt.

Als je een krakend geluid hoort wanneer iemand gaat zitten. Dit kan betekenen dat er iets is beschadigd.

Als de stof versleten is.

Wanneer je gewoon toe bent aan iets anders.

Wij leggen in 5 stappen uit waarop je moet letten bij de aanschaf van een nieuw bankstel.

1. Waar komt de bank?

Het startpunt van de zoektocht is het uitvogelen waar je de zitbank precies wilt hebben. De beste locatie is afhankelijk van de vorm van de woonkamer en de zichtlijnen. Kijk je vaak tv, naar buiten of zit je het liefst bij de open haard? Deze wensen bepalen de zichtlijnen vanaf de bank. Durf hierbij out of the box te denken. Vaak wordt het bankstel tegen een muur gezet, maar middenin de kamer kan ook. Heb je de perfecte plek gevonden? Welke zitbank past daar het best: een tweezits, driezits, hoekbank of een modulaire bank?

Tip: houd meteen vanaf het begin een budget in gedachten. Dat maakt de keuze een stuk makkelijk. Je kunt het namelijk zo gek maken als je zelf wilt!

2. Hoekbank of tweezits: de afmetingen

De tweede stap is het bepalen van de juiste afmetingen. Niets is vervelender dan een bank die net niet past of eentje die totaal wegvalt in het geheel. In een grote woonkamer past een royale hoekbank, terwijl een tweezitsbank met een hocker beter tot zijn recht komt in een kleine woonkamer. Dus pak dat meetlint er maar bij en achterhaal de volgende afmetingen:

De breedte van het zitgedeelte van de bank en de leuningen. Komt de (hoek)bank in de hoek van de woonkamer? Houd dan rekening met uitstekende vensterbanken en eventuele gordijnen. Een gordijn heeft minimaal 8 cm nodig om vrij te kunnen hangen.

Komt de bank naast een eettafel of keukenbar? Voorkom dat stoelen tegen de bankleuning aanstoten.

Vergeet bij een loungebank niet het liggedeelte te meten. Wel zo fijn als je daar nog ruimschoots voorlangs kunt lopen.

Tip: twijfel je echt of alles wel past? Plak de afmetingen af met tape op de vloer. Dan heb je meteen een goed beeld.

3. Welk materiaal

Bij banken op maat kun je kiezen uit verschillende stoffen. Soms komt de bank met een vaste stof. Over het algemeen zie je deze stoffen het vaakst bij bankstellen:

Kunstvezels: een synthetische stof (vaak bestaande uit polyester) komt het meest voor. Ze zijn minder vatbaar voor verkleuring en vervuiling. Handig met kinderen!

Natuurlijke materialen: denk bijvoorbeeld aan linnen en katoen. Erg mooi als je van een sfeervolle, warme look houdt. Aan deze stoffen zit wel een hoger prijskaartje.

Fijn of grof geweven: heb je huisdieren, dan is een fijn geweven stof misschien beter. Grof geweven geeft iets meer body aan de bank, maar is ook gevoeliger voor lusjes.

Velours: de velvet bank is here to stay. In een fel kleurtje of antracietgrijs: velours geeft iedere bank die typische, luxe glans.

Leer: perfect voor een stoer, industrieel interieur. Er zijn verschillende soorten leer voor een bankstel. Van geschuurd tot dubbeldik leer.

4. Welke woonstijl

Voor iedere woonstijl is een mooie bank te vinden. Een leren bankstel in een cognackleur voor een industriële woonstijl of een beige bank met een teddy stof voor een basic, Scandinavische woonkamer. Houd je meer van romantisch en durf je een roze bank aan? Wanneer je twijfelt, kun je altijd de woontest van VTwonen doen.

5. Kleurkeuze

Ten slotte is de kleur een belangrijke keuze. Een felle kleur kan fantastisch zijn, áls je het aandurft. Okergeel, rood, groen of blauw bijvoorbeeld. Slim is om voor een tijdloze kleurtint te gaan waarop je niet zo snel uitgekeken raakt. Toch bang dat de kleur gaat vervelen? Je kunt natuurlijk ook op safe spelen met een grijze bank. Deze is áltijd goed en heel makkelijk op te fleuren en up to date te houden met gezellige sierkussens en kleurrijke plaids in de trendkleuren van het moment.

Wat zijn de kosten?

Nu vraag je je misschien af: wat kost een nieuwe bank? De totale kosten zijn afhankelijk van het formaat, de stof en de kwaliteit. Gemiddeld is de nieuwprijs van een bankstel zo’n € 2.000.

Tip: is alleen de stof van je huidige bank kapot? Je kunt hem ook opnieuw laten stofferen. Dat scheelt in de kosten.

Waar koop je een nieuwe bank?

Een bankstel koop je in de winkel of online. Heb je graag iets speciaals? Dan kun je zelfs een bank op maat bestellen. Natuurlijk is het fijn om even te kunnen proefzitten en -liggen in een winkel, maar ook een online besteld bankstel kun je meestal retourneren als-ie toch niet bevalt (check goed de voorwaarden van de aanbieder). Maar als je bovenstaande stappenplan goed hebt gevolgd, is de kans groot dat je een pareltje hebt gescoord!

