Ellen ten Damme (55) kreeg drie keer borstkanker: “Het voelt alsof alles any moment afgelopen kan zijn”

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

In de maakbaarheid van het leven gelooft ze niet meer, wel in hard werken, de liefde en in avontuur. Haar ongebreidelde energie is haar grootste kracht. En haar boodschap is: “Doorgaan!”

Barock

Ten Damme’s nieuwe show Barock gaat over macht, waarom fascineert dat onderwerp haar? “Omdat mensen vaak denken dat ze macht hebben over hun eigen bestaan. Maar de conclusie is dat dat helemaal niet zo is. De maakbaarheid van het leven is heel beperkt. Toch blijf je daarnaar streven. Je kunt je bij veel dingen afvragen: wie heeft hier eigenlijk de macht? In je leven kan je van alles overkomen. Er valt een boom op je hoofd, je krijgt een ziekte.”

Borstkanker

Ellen werd driemaal getroffen door borstkanker: de eerste keer in 2005, de laatste keer afgelopen zomer. In september stond ze alweer op het podium, toen Barock in première ging. Als een atleet op de planken en dan toch zo ziek zijn, hoe is dat? “In de beginfase heel moeilijk. Je denkt: ik ga misschien wel dood en daar word je niet blij van. Maar als er dan een behandeling komt die aanslaat, ben ik meteen weer heel positief. Je bent dankbaar als het zo goed afloopt. In die zin is het helemaal geen negatieve ervaring, je bent nóg dankbaarder voor wat je wel hebt.”

Onder controle

Dat de ziekte twee keer is teruggekomen zorgt wel voor angst: “Je denkt wel: jeetje, dan komt het vast nóg een keer terug. En daar kijk ik niet naar uit. Gelukkig ben je in zo’n traject onder controle, maar dat neemt niet weg dat het voelt alsof alles any moment afgelopen kan zijn.”

Het hele interview met Ellen ten Damme (en meer inspirerende powervrouwen) vind je in de nieuwe Nouveau, die vanaf dinsdag bij abonnees en vanaf donderdag in de winkels ligt.

Dit artikel komt uit Nouveau magazine, de toegankelijke glossy voor vrouwen met smaak, stijl en substantie. Meer lezen? Ga naar Nouveau.nl.