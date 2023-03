Esther (31): “Ik ben zwanger van de baas van mijn moeder”

Dit artikel is afkomstig uit Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

“Ik heb geen idee hoe mijn moeder gaat reageren. Het kan twee kanten op gaan: óf ze is superblij óf ze schrikt zich kapot. Ze weet nog niet eens dat ik al anderhalf jaar met David ben. Ze werkt nog steeds voor hem en David vindt dat je werk en privé gescheiden moet houden.

Dat doet hij ook, want mijn moeder weet niets over zijn privéleven. Ze heeft vroeger weleens gezegd dat ze niet eens wist of hij een vrouw heeft of dat hij misschien op mannen valt. Op het werk hanteert David het motto: geen werk mee naar huis en geen privézaken op het werk. Dat vraagt hij ook van zijn werknemers.

Mooi karakter

Mijn moeder heeft David hoog zitten, dus daar maak ik me niet druk om. Het gaat goed met hem; de winkel is een succes en hij woont in een chic appartement. Hij is de liefste man die ik ken en heeft een mooi karakter, maar op het werk is hij wat afstandelijk. De eerste keer dat ik David ontmoette, was in de winkel, tien jaar geleden. Ik vond hem aardig en heel knap, maar verder was ik niet lang met hem bezig. Ik had zelf verkering met een studievriendje en David was een stuk ouder.

Hij was al 35 en echt zo’n snelle jongen, iemand van wie je vermoedt dat hij een fotomodel als vrouw heeft of aan elke vinger een andere vriendin. Met mijn mensenkennis is echter veel mis, want daar zat ik zó naast. David heeft jarenlang een vaste relatie gehad, maar dat kwam ik pas veel later te weten. Mijn moeder werkt graag voor hem. Ze is regelmatig in het buitenland voor de inkoop van stoffen en collecties. Het werk past perfect bij haar, ze vindt het heerlijk.

‘Geschikte vent’

En David is een goede baas; uit haar mond heb ik nooit kritiek op hem gehoord. Zelfs mijn vader noemt hem een ‘geschikte vent’. En van die geschikte vent verwacht ik nu mijn eerste baby! Raar, hoe dat is gelopen. Ik kon mijn ogen haast niet geloven toen ik hem voorbij zag komen op Tinder. Ik twijfelde geen seconde en we bleken een match. Na wat chatten kwam het snel tot een afspraak. Hij wist wie ik was en wist natuurlijk ook wie mijn moeder was. Daar was hij niet blij mee, maar hij vond mij leuk genoeg om zich daar overheen te zetten.

We klikten ontzettend goed, alsof we elkaar al heel lang kenden. Inmiddels woon ik allang niet meer thuis en was het makkelijk om met hem af te spreken buiten het gezichtsveld van mijn ouders. Zij weten niets van mijn liefdesleven. Ik zou mijn geluk graag met ze delen, want ik weet dat ze blij voor me zouden zijn.

Ik ben ook zeker van onze liefde, we zijn nu anderhalf jaar samen, zielsgelukkig en we willen gaan samenwonen en trouwen. Dat besluit hebben we al genomen, maar David vroeg me om onze relatie nog even stil te houden voor mijn ouders.

Het moment suprême

Hij is vol lof over mijn moeder en wil haar niet kwijt in zijn zaak. Misschien dat hij daarvoor vreest, maar ik denk dat dat niet nodig is. Maar er komt nu ook een baby. David maakte er geen geheim van dat hij graag kinderen wilde. In overleg stopte ik met de pil, en ik was in no time zwanger!

Ik sta te popelen om al het nieuws met mijn ouders te delen, maar het zijn wel twee héél grote verrassingen in één klap. Onze relatie is al nieuw voor ze en nu krijgen we ook nog een kind! Ik zou het wel super vinden als mijn moeder straks mijn getuige wordt, David wil mijn ouders officieel om mijn hand gaan vragen. Nu wacht ik op het moment suprême: zijn ze blij of bezorgen we ze een hartverzakking?”

You want more? Flair is dé plek voor jonge vrouwen. Blijf op de hoogte van de nieuwste reallifeverhalen, mannengeheimen en de laatste showbizzbuzz.