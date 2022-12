Grootouders: 8 verschillende types met hun eigen kwaliteiten

Dit artikel is afkomstig uit Ouders van nu. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

De gezellige opa en oma

Op deze grootouders kun je altijd aanspraak doen. En negen van de tien keer zeggen ze ook nog ja. Niet omdat ze zich verplicht voelen, maar vooral omdat ze het gezellig vinden om bij je kind te zijn en met hem op pad te gaan. Even hun kleinzoon of kleindochter van school of een sportclub ophalen? Geen probleem! Gaan ze daarna gezellig even met je kind ergens een stuk taart eten. Naar opa en oma gaan is voor jouw kind dan ook nooit een straf.

De ik-moet-nog-even-wennen opa en oma

Deze opa’s en oma’s zijn ook dol op hun kleinkinderen, maar moeten er nog een beetje inkomen. Hoe zat het ook alweer met middagslaapjes? En wat doe je als een peuter een plotselinge driftbui krijgt? Niet zo gek dat het voor sommige grootouders weer even wennen is om met kleine kinderen te dealen. Zélfs met hun eigen kleinkinderen. Ze zijn tenslotte alweer een tijdje uit de roulatie. Geef ze de tijd, moedig ze aan en je zult zien; komt helemaal goed! Want dat ze dol zijn op je kind, daar hoef je niet over te twijfelen.

De ik-verwen-je-rot opa en oma

Vanaf de dag dat je kind is geboren, wordt hij door deze grootouders niet alleen overstelpt met aandacht, maar ook met cadeaus. Ze betaalden de kinderwagen, komen nooit met lege handen langs en het grootste deel van het speelgoed dat je kind bezit, komt van hen. En plast je kind voor het eerst op het potje? Dan krijgt hij natuurlijk een cadeautje. Deze opa en oma maken werkelijk van élke gelegenheid gebruik om hun kleinkind te verwennen. Vind je het soms too much? Let it go! Voor kleinkinderen gelden nu eenmaal andere regels. Wacht maar tot je zelf kleinkinderen hebt.

De avontuurlijke opa en oma

Wekelijks oppassen is niets voor hen. Ze zouden het best willen, maar ze hebben het er simpelweg te druk voor. Als het even kan, zijn ze op vakantie. Zo niet, dan zijn ze in eigen land op ontdekkingstocht of bezoeken ze een musea. Dat ze niet erg inzetbaar zijn, is soms misschien balen. Maar reken maar dat ze je kind graag mee op pad nemen als hij daar oud genoeg voor is. En samen met opa en oma op avontuur of naar hun spannende verhalen luisteren: hoe leuk is dat?!

De doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg opa en oma

Op deze nuchtere grootouders kun je bouwen. Heb je ze nodig om op te passen, dan zijn ze er voor jou en je kind. Gewoon omdat ze dat heel normaal vinden. Je kind draait dan mee in hun ritme. Of ze volgen braaf jouw schema als ze op je kind komen passen. Van poespas houden ze niet. Ze mogen dan niet van de grootse gebaren of cadeaus zijn, ze genieten er wel degelijk van om voor hun kleinkind te zorgen. En jij weet precies wat je aan ze hebt. Wel zo prettig.

De afstandelijke opa en oma

Of het nou jouw ouders zijn of die van je partner: het kan een flinke teleurstelling zijn als opa en oma geen zin hebben om regelmatig (of überhaupt ooit) op te passen op hun kleinkind en/of niet erg betrokken zijn. Wat de reden ook is dat ze niet de grootouders zijn die je voor je kind had gewenst, probeer het los te laten. Hun kwaliteit? Je gaat mensen die er wél zijn voor je kind en voor jou, extra waarderen en no way dat je later zelf zo wordt.

De bemoeizuchtige opa en oma

De kans is groot dat je in dit type grootouders eerder je schoonouders (lees: schoonmoeder) herkent, dan je eigen ouders. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat het krijgen van kinderen de band met de schoonfamilie vaak niet versterkt, maar juist verslechtert. Met name die tussen schoonmoeders en -dochters. Vind je de grootouders van je kind té bemoeizuchtig, geef je grenzen dan aan, maar probeer ook hun positieve kanten te blijven zien. Ze mogen dan wat betweterig en bemoeizuchtig (of zelfs irritant) zijn in jouw ogen, waarschijnlijk zijn ze tegelijkertijd ook superinzetbaar als je eens opvang nodig hebt. En daar is ook wat voor te zeggen.

De ik-doe-het-wel-even opa en oma

Heeft je kind een vieze luier? Deze is binnen no time verschoont door opa of oma. Moet je onverwachts ergens naartoe en zit je omhoog met het regelen van een oppas? Je hebt nog niet opgehangen of ze staan al op de stoep. Deze grootouders zitten soms op het randje van bemoeizuchtig, maar zijn zo praktisch dat je ze niet zou willen missen. Toch?

