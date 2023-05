Het is over en uit tussen ‘Boer zoekt vrouw’-Geert en Geert Jan

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Dat onthult Geert Jan, aka ‘GJ’, in gesprek met weekblad Story. “Met Geert heb ik helaas geen contact meer”, doet hij uit de doeken.

Wat is er gebeurd tussen Geert Jan en Geert?

De twee gingen ooit zó lekker samen, dat ze zelfs een eigen YouTube-kanaal uit de grond stampten. In hun serie Op pad met de 2 G’s bezochten ze samen andere boerderijen en interviewden ze collega-agrariërs. Inmiddels is de vriendschap net zo dood als een mislukte oogst. Wat is er gebeurd tussen de twee? Geert Jan: “Met een opmerking over mijn vriendin heeft hij me pijn gedaan.”

Elkaar afzeiken

Wat er precies voorviel tussen Geert en GJ’s nieuwe vlam? Dat weten we niet. Het was wel foute boel. “Ik was er op een gegeven moment klaar mee”, gaat Geert Jan verder. “De interactie die hij en ik hadden, elkaar onderling een beetje afzeiken, dat was prima. Maar daar hoeft mijn vriendin niet bij betrokken te worden. Ik vond het niet fair dat hij haar ging afkraken. Je hoeft het niet over alles eens te zijn, maar wees gewoon eerlijk.”

De nieuwe vriendin van Geert Jan

Geert Jan vond uiteindelijk tóch via Boer zoekt vrouw de liefde, alleen niet in zijn seizoen. Hij zag later hoe de populaire boer Hans, die met zijn grote liefde Anette eindigde, blondine Monique naar huis stuurde. GJ aarzelde geen moment en stuurde Monique een brief. And the rest is history...

