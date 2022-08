Hittegolf: gunstig voor zonnepanelen?

Dit artikel is afkomstig uit vtwonen.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

1,6 miljoen woningen

In de afgelopen jaren zijn zonnepanelen steeds populairder geworden. In 2020 lagen op 1,3 miljoen huizen zonnepanelen op het dak. In 2021 waren dat volgens de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal 1,5 miljoen huizen. En het aantal blijft alleen maar stijgen. Niet zo gek, zonnepanelen hebben veel voordelen:

De prijs van zonnepanelen is volgens Milieu Centraal in de afgelopen tien jaar met ongeveer 37 procent gedaald. Zes panelen kosten nu ongeveer € 3700,- en tien panelen € 5400,-. De BTW kun je terugvragen, er gaat dus nog 21 procent vanaf.

Je bent minder afhankelijk van een energiebedrijf en bespaart daardoor honderden euro’s op je energierekening.

De montage van zonnepanelen duurt vaak maar één dag.

Zonlicht raakt niet op. Ook in de winter profiteer je van zonnepanelen als de zon schijnt.

Wat levert een hittegolf je op?

Genoeg voordelen om voor zonnepanelen te kiezen, maar wat leveren ze op?

‘De winst is vergelijkbaar met een rente van 3,7 procent op je spaarrekening’, schrijft Milieu Centraal. Je bespaart energiekosten en krijgt een vergoeding voor de stroom die je levert aan het net. Heb je zes zonnepanelen? Dan levert dat je € 260,- en 1900 kWh per jaar op. Tien zonnepanelen leveren € 450,- en 3200 kWh op. Dit is gebaseerd op zonnepanelen die op het zuiden liggen in een hoek van 36 graden.

Hoe zit het precies tijdens een hittegolf? Leveren zonnepanelen dan meer zonne-energie? Je zou denken van wel, maar het tegenovergestelde is waar: hoe warmer een zonnepaneel, hoe minder goed hij werkt.

Tijdens een hittegolf worden de panelen namelijk bloedheet. Rond de 65 graden, 30 graden hoger dan de omgevingstemperatuur. Door deze hitte leveren zonnepanelen per zonuur 15 procent minder op, dan wanneer de zon even fel zou schijnen in de winter met een buitentemperatuur van rond het vriespunt. Hoe dat precies zit, lees je in dit artikel van de NOS waarin professor Wim Sinke van de Universiteit van Amsterdam en TNO meer uitleg geeft.

Kou en felle zon

Zonnepanelen worden het meest blij van kou en felle zon. Maar die combinatie komt in Nederland weinig voor, waardoor uiteindelijk de warmere maanden – april tot en met juli – het meeste zullen opleveren: de helft van de jaaropbrengst van zonnepanelen.

Opbrengst berekenen

Weten wat de opbrengst van je zonnepanelen vandaag is? In de app van de leverancier van jouw omvormer (bijvoorbeeld SMA of SolarEdge), kan je dit precies nakijken. De app houdt ook de opbrengst bij in kWh per dag, maand, kwartaal of jaar. Handig!

Dit artikel komt van vtwonen.nl. Meer tips over wonen? Ga naar vtwonen.nl.

Bron: vtwonen.nl