Hoe gaat het met Ben en Nel van We zijn er bijna?

De energieke senioren zijn net terug uit Frankrijk, waar ze andermaal aanhaakten bij een door ACSI georganiseerde groepsreis. Met hun gigantisch mooie, nieuwe grote camper (die van ‘Wat een ding zeg!’) natuurlijk?

Nel: “Ooo nee, dat was maar tijdelijk, voor de televisie! Dat zou ook niets voor ons zijn, zo’n groot ding. Nee, we hebben gewoon nog ons oude, gerepareerde busje, alleen hebben we daar inmiddels wel een aanhangwagentje achter hangen.”

Dat wagentje wordt in september weer gebruikt, als Ben en Nel andermaal koers zetten naar La Douce France, ditmaal met de SKC, de Senioren Kampeer Club. Dat ze in ‘hun’ seizoen van We zijn er bijna! niet zuidelijker kwamen dan Zeeuws Vlaanderen, deert haar niet. “Nederland is een prachtig land en we zijn vreselijk verwend door het programma, dus we hebben absoluut niets te klagen.”

Vrienden voor het leven

Heeft het programma het echtpaar vrienden voor het leven geschonken? Nel: “Nee, contact met mensen uit dat seizoen hebben we niet meer. Weet je wat het is, wij zijn niet zo digitaal ingesteld en dan is het moeilijk om contacten te onderhouden.” Maar: “We gaan beslist kijken naar de nieuwe afleveringen. Dat deden we toch wel, want we hebben het altijd al een leuk programma gevonden.”

En als de televisie uit staat? Wordt er dan nog weleens gemolkaad? Nel: “Ach ja, dat spel met die houtjes. Nee, dat is alleen leuk als je met een grote groep bent. Molka met z’n tweetjes, dat is helemaal niets. Ik moet ook eigenlijk bekennen dat we het na We zijn er bijna! helemaal niet meer hebben gespeeld.”

