Hoe stop ik ’s avonds met snoepen? En kan ik honger ‘wegdrinken’ met water? De expert beantwoordt vragen over eetlust

Wie is Karolien Olaerts? - Biomedisch wetenschapper met als specialisatie voeding - Foodie, haar eetfilosofie en recepten vind je terug op haar blog karolaskitchen.be. - Auteur van Karola’s Kitchen, het kookboek en Karola’s Kitchen, elke dag gewoon gezond

Waarom denk ik altijd aan eten, zelfs in de periodes dat ik gezond eet? (Els)

“De belangrijkste reden waarom we aan eten denken, is niet ‘honger’, helaas. We zijn te gefocust op wat we wél, en vooral op wat we níet mogen eten. Eten volgens bepaalde regels is iets wat we van kinds af aan krijgen aangeleerd. Een koek is zogezegd ongezond, een appel is gezond. Het zorgt ervoor dat we vaak in stereotypen denken als het op eten aankomt. En, geef toe: iets wat niet mag, wordt des te attractiever, toch? In dat opzicht ben ik een groot voorstander van intuïtief eten zonder dat ‘goed/slecht’-label.”

Bestaan er gezonde voedingsmiddelen die mijn hongergevoel kunnen stillen? (Annelies)

“Er zijn geen gezonde of ongezonde voedingsmiddelen, dat is mijn stokpaardje. Laten we dat vervangen door: voedzaam of niet voedzaam. Het helpt meteen om minder in zwartwit-termen te denken over eten. Ik wil graag even focussen op ‘snacks’, omdat we ze vaak beschouwen als dé remedie om onze honger tussendoor te stillen. Alleen bestaan er ook daarover veel clichés: een appel of rijstwafel zullen je meestal niet minder hongerig maken. Probeer dus een snack te kiezen die je verzadigt en bij voorkeur eentje die eiwitten en vetten of eiwitten en koolhydraten combineert. Concreet denk ik aan een rijstwafel die je met een dikke laag cottage cheese bedekt, of een appel die je in partjes snijdt en met pindakaas besmeert, yoghurt met wat granola ... Lekker én efficiënt!”

Bestaan er tips om minder dwangmatig aan eten te denken? (Irene)

“Kant-en-klare tips die voor iedereen werken, zijn er niet. Een mogelijke manier is om intuïtief te leren eten, oftewel: eten op basis van je buikgevoel. Laat je aangeleerde regels rondom eten zo veel mogelijk los, en probeer weer te luisteren naar de signalen van je lichaam. Honger en verzadiging zijn daarvan belangrijke voorbeelden. Dat is niet iets wat je van de ene dag op de andere leert, het kan een proces van maanden zijn. Boeken, websites en eventueel professionele hulpverleners kunnen je daarbij helpen.”

Kun je je hongergevoel wegdrinken met water? (Ella)

“Nee, absoluut niet. Water, koffie, thee of een ander drankje kunnen je hongergevoel tijdelijk onderdrukken, maar ik vergelijk het graag met een auto: is de benzine op, dan moet er getankt worden. Eventueel kun je heel even de indruk hebben dat je hongergevoel weg is, maar al na korte tijd steekt dat ongetwijfeld weer op. Voedzame proteïnedrankjes kunnen wel een oplossing zijn – ideaal ook als je on the road bent.”

Na mijn ontbijt rond 8 uur heb ik standaard weer honger rond 10 uur. Hoe slaag ik erin om de ochtend zonder snacks te overbruggen? (Greta)

“Het is volkomen normaal om honger te hebben. Een voedzame snack eten is dan de oplossing. Zie je honger niet als een probleem. Door je lichaamssignalen te negeren, zal je lichaam door fysiologische en hormonale reacties extra reageren en je nóg meer met je honger confronteren, doorgaans later op de dag. Geniet van je tussendoortje, zou ik zeggen. Natuurlijk kan het nooit kwaad om de samenstelling van je ontbijt onder de loep te nemen. Witte boterhammen met jam zullen sneller verteerd zijn dan een havermoutpap met fruit en zaadjes.”

Als ik ’s avonds voor de tv zit, heb ik een onbeheersbare drang naar chips en koekjes. Hoe kom ik daar vanaf? (Linde)

“De kans is reëel dat je gedurende de dag te weinig eet, soms zonder je ervan bewust te zijn. Je craving naar suiker- en vetrijke producten is in dat opzicht heel normaal, want je lichaam wil zo snel mogelijk calorieën binnenkrijgen. Analyseer je eetpatroon overdag: eet je voldoende? Zijn je maaltijden en snacks voedzaam genoeg? Eet je bijvoorbeeld een groot bord rauwkost als lunch, dan is het mogelijk dat je een ‘vol’ gevoel had, maar toch niet verzadigd was. In groenten, hoe lekker ook, zitten namelijk geen eiwitten, vetten, koolhydraten... Extra linzen of pasta bij je salades kunnen een wezenlijk verschil maken.”

Heeft gember invloed op je eetlust? (Carine)

“Nee. Gember kan wel helpen tegen misselijkheid, maar je eetlust afremmen of opwekken: dat niet.”

Ik ben sinds mijn pubertijd een emo-eter, en ben dat twintig jaar later nog steeds. Hoe kom ik uit die vicieuze cirkel? (Liesbet)

“Allereerst: emo-eten hoeft niet per se slecht te zijn. Bij een vriendin je hart luchten mét een stuk taart erbij: waarom niet? Meestal heb je meerdere coping-systemen om met je emoties en stress om te gaan. Ik denk aan sporten, sociale activiteiten, gaan wandelen in de natuur... Is eten een van die systemen, dan zie ik weinig problemen. Is ‘eten’ je enige en voornaamste manier om met stress of emoties om te gaan, en dat sinds lange tijd, dan zou ik, als die mogelijkheid er is, professionele hulp overwegen om de dieperliggende oorzaken op te sporen en nieuwe coping-mechanismen aan te leren.”

Telkens als ik een appel eet, heb ik daarna meer honger. Hoe kan dat? (Iris)

“Meestal volstaat een appel gewoon niet om je honger te stillen. Extra nootjes, een laagje pindakaas op de appelpartjes, wat yoghurt erbij, kunnen voor een meer verzadigd gevoel zorgen.”

In hoeverre klopt de uitdrukking ‘eten met je ogen’? Kan de presentatie van een maaltijd je eetlust opwekken? (Sarah)

“Ja, die uitdrukking klopt wel degelijk. Kijk maar hoe ons lichaam reageert op een lekkere geur of een mooie presentatie. Het water kan je letterlijk in de mond lopen. Eten is sowieso gelinkt met al onze zintuigen, wat we ook in ons voordeel kunnen gebruiken. In mijn persoonlijke recepten probeer ik er alvast een punt van te maken om elke maaltijd ‘interessant en boeiend’ te maken. Dat kan door bijvoorbeeld texturen (knapperige nootjes of groentjes) te integreren in de samenstelling ervan. Met als doel om na het eten niet alleen fysiek, maar ook mentaal verzadigd te zijn.”

Hoe komt het dat ik na het zwemmen standaard reuzehonger heb? (Esther)

“Zwemmen is een fysieke activiteit die, en dat is mogelijk het verschil met andere sporten, van jou een extra inspanning vraagt, namelijk je lichaamstemperatuur op peil houden. Reken daarbij nog dat je na het zwemmen net iets meer tijd nodig hebt om te douchen, je om te kleden, naar huis te rijden en eventueel een maaltijd te bereiden. Daardoor kan je hongergevoel nog groter worden.”

Is het nu wél of geen goed idee om mijn kinderen te verplichten hun bord leeg te eten? (Griet)

“Geen goed idee, wat mij betreft. Je kind duidelijk maken dat er dan geen eten meer zal zijn tot de volgende snack of maaltijd is wél belangrijk. Heeft het écht genoeg of wil het écht niet proeven, dan ben ik er een voorstander van om dat gevoel te respecteren. Je leert je kind op die manier om zijn of haar verzadigingsgevoel te volgen. Doe je dat niet, dan bevestig je meteen ook de lijnen voor alle regeltjes rondom ons eten, die vaak contraproductief werken. Je kind zo vroeg mogelijk aanleren om te luisteren naar de signalen van zijn lichaam, loont.”

Heb ik stress, dan heb ik geen honger meer, terwijl het bij mijn partner net andersom werkt: hoe meer stress, hoe meer eetlust... (Merel)

“Uit onderzoek blijkt dat 40 procent van de mensen die stress ervaren, meer honger hebben, 40 procent ervaart minder honger, en 20 procent heeft er geen effect van. Stress-eten is dus erg persoonsgebonden.”

Bestaan er eetlustremmende kruiden? (Ellis)

“In theorie zullen ze bestaan, maar in de praktijk zullen ze nooit effectief zijn, en voor mij zijn ze niet the way to go. Probeer de relatie met je lichaam te herstellen en te luisteren naar de signalen die het uitzendt.”

Ik ben een echte chocoholic. Welk ingrediënt zorgt voor die grote aantrekkingskracht? (Tine)

“Het hangt er natuurlijk van af welke chocolade je eet, maar je gewone melkchocolade bevat een min of meer gelijk percentage (50/50) suikers en vetten. Die combinatie is voor mensen héél lekker en dus aanlokkelijk. Sommige theorieën melden dat je die verhouding enkel in één natuurlijke voedingsbron terugvindt, en dat is moedermelk. Dat zou die aantrekkingskracht kunnen verklaren, maar daarover bestaat geen consensus.”

Hoor ik aan tafel smakgeluiden, dan is mijn trek meteen weg. Kan onze eetlust mentaal beïnvloed worden? (Iris)

“Dat kan zeker. Het is geen universele reactie, eerder persoonsgebonden, maar dat onze eetlust afhankelijk is van subjectieve factoren, daar kent iedereen wel voorbeelden van. Alleen: je trek is door de smakgeluiden mogelijk weg, maar je hongergevoel, als dat er was, zal al snel weer opsteken.”

Heb je écht meer honger als je stopt met roken, of lijkt dat maar zo? (Lotte)

“Het klopt dat mensen die stoppen met roken, (tijdelijk) meer eetlust hebben. Nicotine verhoogt namelijk je energieverbruik en remt tegelijk je hongergevoel. Valt die nicotine weg, dan heb je in de eerste fase vaak meer honger en verbrand je ook een beetje minder. Uiteraard zijn die nadelen totaal ondergeschikt aan de vele schadelijke gevolgen van nicotine voor je gezondheid. Een bijkomend effect: rokers hebben vaak minder smaak, en als ze stoppen, dan is de kans reëel dat het eten hen écht beter smaakt en hun eetlust wordt aangewakkerd. Tot slot zie je ook dat mensen die stoppen met roken, die ongezonde gewoonte soms gaan vervangen door een andere gewoonte, zoals snoepen tussendoor. Wat kan helpen? Kies, als je stopt, voor extra vezelrijk, verzadigend voedsel zoals graanproducten, peulvruchten, voldoende groenten en fruit. Zorg ervoor dat je voldoende eiwitten eet, die je onder andere vindt in mager vlees, vis, cottage cheese, bepaalde yoghurts... Speelt het wegvallen van de gewoonte je parten? Hou dan steeds een snack binnen handbereik, liefst een die wat tijd en actie van je vraagt. Ik denk dan concreet aan worteltjes of selderij met een hummusdip.”

Als ik een boterham met zoet eet, heb ik daarna standaard zin in een hartige, en omgekeerd. Hoe werkt dat precies?

“Wij neigen vanuit evolutionair oogpunt zowel naar zoute (zout houdt vocht vast) als naar zoete (energierijk, veilig en minder kans dat ze giftig zijn) voedingsmiddelen. Dat je ze graag afwisselend eet, is persoonsgebonden. Geniet er vooral van! Ik ben er heilig van overtuigd dat, als je een maaltijd zonder plezier opeet, de kans op een latere craving naar iets waar je wél plezier uit haalt, des te groter is.”

Is het nu écht gezonder om meerdere, kleine maaltijden per dag te nuttigen? (Kim)

“Nee, ik pleit voor drie hoofdmaaltijden en twee of drie snacks. Tenzij je voelt dat jouw lichaam daar wel bij vaart – ik denk bijvoorbeeld aan mensen met het prikkelbaredarmsyndroom – dan kan je er gerust voor kiezen. Algemeen geldt dat je af en toe een grotere maaltijd nodig hebt, die je écht verzadigt.”

Bron: Goed gevoel