Húp, eropuit: een sociale afspraak maakt blijer dan gedacht

Dit artikel is afkomstig uit Flow Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Inschatten hoe een toekomstig evenement je laat voelen, heet volgens dit artikel in The New York Times ‘affectieve voorspelling’. En volgens Dr. Bob Waldinger, een Amerikaanse professor in de psychiatrie, zijn we daar behoorlijk slecht in. “Mensen weten vaak niet wat goed voor ze is. Zeker op het gebied van relaties zitten ze er nog weleens naast.”

Het klinkt misschien verleidelijk, binnen blijven en Netflixen in je pyjama, maar socializen heeft een groter positief effect op je humeur dan je van tevoren denkt.

Maak kleine stappen

Het kan misschien onwennig aanvoelen om wat meer sociale plannen te maken, zeker voor de introverten onder ons. Uit onderzoek blijkt echter dat ook zíj echt wel behoefte hebben aan interactie met anderen.

Volgens Philip Gable, professor in psychological and brain sciences, helpt het om kleine doelen te stellen voor jezelf. “Ga niet meteen drie uur lang naar een feest, maar spreek met jezelf af dat je een half uur gaat, of stel jezelf tot doel om met drie mensen te praten.”

Het hoeft natuurlijk niet per se een feestje te zijn. Je kunt voor jezelf ook bepalen dat je eens per maand wilt wandelen met die ene vriendin. Ook leuk: sluit je aan bij een leesclub of een sportvereniging. Op die manier is die sociale activiteit vaste prik en ga je ook sneller.

Dit artikel is afkomstig van flowmagazine.nl. Flow is een ode aan bewuster leven, creativiteit en dagen zonder haast.