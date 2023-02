In het sop: zo kun je je seksspeeltjes het beste schoonmaken

Lees en leer: zo geef je jouw speeltjes een snelle maar grondige schoonmaakbeurt.

Infecties

All right, wellicht ten overvloede, maar toch wat tekst en uitleg: waarom moet je je Satisfyer of Tarzan regelmatig grondig reinigen? Omdat je anders het risico loopt dat er allerlei ongewenste bacteriën gaan groeien in en rondom de vagina. Dit kan leiden tot bacteriële vaginose of een blaasontsteking. Niks om je voor te schamen, overigens. Heb je één of meerdere partners? Dan is het al helemaal belangrijk dat jullie speeltjes regelmatig worden schoongemaakt. Anders zit straks iedereen met de gebakken peren en dat willen we natuurlijk niet.

Wat heb je nodig?

Voor een normale reinigingsbeurt is water en zeep voldoende. Je kunt gebruikmaken van handzeep of Castille-zeep. Laatstgenoemde is gemaakt van plantaardige olie, waaronder kokos- en zonnebloemolie. Het bevat geen dierlijke vetten. Antibacteriële zeep is prima, maar het is geen vereiste. Tip: gebruik geen afwasmiddel. De stoffen en chemicaliën die daarin zitten, zijn iets te agressief.

Keukenpapier of een handdoekje

Een pan om water in te koken

Heb je speeltjes zonder batterijen of elektrische onderdelen? Dan kun je ze vaak ontsmetten door ze eerst te reinigen met water en zeep. Vervolgens plaats je ze in een pan met kokend water. Hierover zo meer.

Een vaatwasmachine

Wist je dat de meeste toys gewoon in de vaatwasser mogen? Mits ze geen batterijen of elektrische onderdelen bevatten natuurlijk. Check de instellingen van de vaatwasmachine voorafgaand en pas de temperatuur aan, want niet alle speeltjes kunnen tegen hoge temperaturen. Ook hier komen we zo nog op terug.

Optioneel: toy cleaners

Dit zijn schoonmaakmiddelen speciaal ontwikkeld voor seksspeeltjes. Makkelijk en snel.

Poreus of niet-poreus

Oké, je hebt alle benodigdheden. What’s next? Check eerst waar het speeltje van gemaakt is – en of er een motor in zit. Meestal staat op de verpakking of in de handleiding hoe je de toy kunt schoonmaken.

Speeltjes die gemaakt zijn van poreuze materialen, zoals hard plastic, elastomeer, thermoplastisch elastomeer (TPR) of rubber, zijn iets lastiger om schoon te maken. Ze kunnen namelijk na het wassen met water en zeep nog steeds bacteriën bevatten. Niet-poreuze speeltjes daarentegen zijn veiliger. Voorbeelden van niet-poreuze materialen zijn: siliconen, roestvrij staal en glas.

Seksspeeltjes schoonmaken

Als je het materiaal van het speeltje weet, kun je aan de slag. Ben je de enige die de toy gebruikt? Dan is een normale reinigingsbeurt met water en zeep prima. Dit geldt alleen voor speeltjes die waterproof of waterbestendig zijn. Vaak staat dit aangegeven in de handleiding. Als een speeltje niet waterproof is, neem ’t dan af met een vochtig doekje. Gebruik eventueel een speciale toy cleaner voor extra reiniging.

Zitten er batterijen in het speeltje? Haal die er eerst uit. Nadat je het speeltje hebt schoongemaakt, leg je het op een handdoek zodat ’t kan opdrogen. Je hoeft het niet per se eerst droog te maken met een stukje papier.

Diepe reiniging

Als je het speeltje een echt grondige reinigingsbeurt wil geven, plaats ’t dan in een pan met kokend water. Doe dit pas nadat je het speeltje hebt schoongemaakt met water en zeep. Speeltjes die gemaakt zijn van 100% siliconen, roestvrij staal en glas (zonder motor) kun je acht tot tien minuten in de pan laten liggen. Hierna kun je de speeltjes op een handdoek leggen en laten opdrogen.

Gooi je ze liever in de vaatwasmachine? Ook een optie. Althans, in de meeste gevallen. Een vibrator kun je beter níet in de vaatwasser gooien, maar een plastic of glazen dildo kan prima. Plaats ze in het bovenrek, nadat je ze hebt gewassen met water en zeep en zet de machine aan. Let op: voeg geen afwasblokje toe. Heet water is voldoende. Wanneer de machine klaar is, heb je weer brandschone speeltjes. Maar heb je huisgenoten? Dan kun je deze tactiek misschien beter overslaan.

