Is je hond gebeten door een andere hond? Dit zijn je rechten

Veel hondenbezitters weten niet waar ze moeten aankloppen voor hulp als hun hond wordt gebeten. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om je hond zo snel mogelijk naar de dierenarts te brengen zodat het dier behandeld kan worden. Ook is het belangrijk om gegevens uit te wisselen met de eigenaar van de hond die aanviel, zodat je de kosten goed kunt afhandelen, stelt Hondenjurist.nl. In de wet staat dat dierenbezitters aansprakelijk zijn voor de schade die hun dier aanricht. Dat noemen we risicoaansprakelijkheid. Vraag je dierenarts altijd om een factuur van het consult en de behandeling, zodat duidelijk is welke kosten gemaakt zijn. In bijna alle gevallen valt de door een hond veroorzaakte schade onder de WA-verzekering van de eigenaar, ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de wet. De bezitter van een hond is aansprakelijk als het gaat om een ‘eigen gedraging’ van het dier, stelt Stichting Achmea Rechtsbijstand. Oftewel wanneer de hond zelf besluit om een andere hond te bijten. Als je hond van iemand anders het bevel krijgt om te bijten of als je viervoeter wordt uitgedaagd of mishandeld waardoor schade ontstaat, kan juist de uitdager aansprakelijk zijn. In dat geval verdedigt een hond zichzelf. Dit geldt ook bij zelfverdediging bij een inbraak. Liep je hond los op een plek waar hij aangelijnd moest zijn? Dan ben je als baasje meestal sowieso aansprakelijk.

Ernstig incident

Gaat het om een ernstig bijtincident? Als er een strafbaar feit is gepleegd volgens het Wetboek van Strafrecht kun je aangifte doen. Het gaat volgens Overheid.nl om een ernstig bijtincident wanneer:

Het bijtincident ernstige gevolgen heeft, doordat een persoon, hond of ander dier overlijdt als direct gevolg van het bijtincident;

Een hond ernstig letsel toebrengt aan een persoon, hond of ander dier;

Meer dan één keer binnen een periode van twee jaar een licht bijtincident plaatsvindt;

In ieder ander geval dat door de burgemeester als ernstig wordt aangemerkt.

Is dit volgens de politie niet het geval, dan kun je tóch aangifte doen. De politie moet deze melding altijd opnemen en mag dit dus niet weigeren. Deze meldingen zijn nodig om na te kunnen gaan of dezelfde hond mogelijk eerdere bijtincidenten heeft veroorzaakt en er dus een duidelijk patroon zichtbaar is.

