Isa Hoes over haar diagnose borstkanker: “Zullen mijn kinderen opnieuw een ouder verliezen?”

Wervelwind van angst

Het is de grote angst van alle vrouwen: een knobbeltje in je borst ontdekken. Dit gebeurt Isa Hoes in 2021 en ze komt meteen terecht in een wervelwind van angst, frustratie, maar ook hoop. Talloze bezoeken aan het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis volgen: gesprekken met artsen, puncties, een operatie, bestralingen en scans.

Het leven ging intussen door

Ondertussen gaat het leven door. Ze zoekt samen met haar dochter Vlinder een nieuw huis, ontdekt datingsites, doet mee aan het tv-programma The masked singer en probeert zo gewoon mogelijk dóór te gaan, voor haar gezin.

In stilte vraagt ze zich af of haar grootste angst bewaarheid zal worden: zullen haar kinderen opnieuw een ouder verliezen? In haar boek schrijft ze openhartig over deze periode, blikt ze af en toe terug op haar relatie met Antonie Kamerling, en haalt ze mooie maar ook verdrietige herinneringen aan haar jeugd op.

Nieuwe tegenvaller

Uiteindelijk wordt de tumor weggehaald, maar het gevoel dat haar lichaam haar in de steek heeft gelaten, blijft. Dat gevoel wordt versterkt wanneer ze na een jaar op controle moet en blijkt dat er opnieuw iets mis is.

Over leven (het boek verschijnt op 13 juni bij uitgeverij de Boekerij) is een openhartig relaas van een bewogen periode.

Isa Hoes vertelt over haar leven aan de hand van persoonlijke foto's: