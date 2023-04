Je camper verzekeren: hier moet je op letten

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Voor het vinden van de juiste camperverzekering is het handig om vooraf te bepalen wat jij belangrijk vindt. Denk aan de kosten, de dekking en de voorwaarden die daaronder vallen. Maar ook de extra’s die jij graag wil verzekeren – zoals het meeverzekeren van je inboedel. Of ga je bijvoorbeeld buiten Europa? Check dan of de dekking ook buiten Europa geldt.

Drie verschillende dekkingen

Om te beginnen, kun je kiezen uit drie verschillende dekkingen, volgens De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC). Voor een camper kies je minimaal voor het afdekken van jouw wettelijke aansprakelijkheid (een WA-verzekering). Dit zorgt dat ervoor dat de schade die jij veroorzaakt aan andere weggebruikers is verzekerd.

Voor de schade aan je eigen camper zijn er twee opties. Je hebt de keuze uit een beperkte cascodekking. Hiermee ben je verzekerd voor schade door storm, hagel en brand. Ook dek je de schade af die door inbraak ontstaat. Wil je helemaal veilig zitten? Dan kun je een allriskverzekering afsluiten. Hiermee ben je ook verzekerd voor schade aan je eigen camper die ontstaat door een aanrijding die jij zélf veroorzaakt.

Wat kost het?

Hoeveel je betaalt voor je camperverzekering hangt van vijf dingen af. Ten eerste is de plek waar je woont van invloed. In bijvoorbeeld grote steden heb je meer kans op een ongeluk of is de kans op diefstal groter. Ten tweede is het gewicht van je camper belangrijk. Een zwaardere camper kan meer schade aanbrengen. Dus hoe lichter je camper, hoe minder premie je betaalt.

Daarnaast tellen je schadevrije jaren. Hoe meer je er hebt opgebouwd, hoe hoger de korting op je premie. De vierde factor: de dekking. Hoe minder risico’s je afdekt, hoe minder geld je betaalt voor je premie. Als laatste is de nieuwwaarde van je camper bepalend. Hoe hoger de waarde van je camper, hoe hoger de premie. Heb je eenmaal de verzekering gevonden die bij jou past? Instappen en genieten maar!

