Kamerplanten snoeien: de do’s en don’ts

Gereedschap

Wanneer je van plan bent om kamerplanten te snoeien, zorg er dan voor dat je goed gereedschap in huis hebt. Een scherpe snoeischaar is een must. Daarnaast is het heel belangrijk dat de schaar die je gebruikt schoon is. Een kamerplant kan ziek worden van bacteriën die op vuil snoeigereedschap zitten.

Naast een snoeischaar zijn een paar handschoenen ook handig. Sommige planten, zoals de ficus, kunnen gaan ‘bloeden’ na het snoeien. Het sap dat vrijkomt, kan de huid irriteren en dat wil je natuurlijk voorkomen.

In groei en bloei

Het groeiseizoen van kamerplanten loopt meestal van maart tot september en daarna is de perfecte tijd om je planten te snoeien. In de winter gaan je groene vrienden namelijk in een soort winterslaap en in deze ruststand is het beter om ze met rust te laten.

De beste tijd om te snoeien is aan het begin of het eind van het groeiseizoen. Zeker als het om bloeiende kamerplanten gaat. Let tijdens het snoeien altijd op dat je geen takken of stengels wegknipt die ongeopende knoppen hebben.

In de juiste hoek

Nu je die scherpe snoeischaar in huis hebt, is de manier van knippen ook belangrijk. Doe dit zoveel mogelijk in een hoek van 45 graden. Dit is vaak ook het meest praktisch en het gezonde weefsel van de plant blijft zo behouden. Bovendien ontstaat er een glad oppervlak, waardoor bacteriën zich minder snel kunnen nestelen.

Kamerplanten snoeien als een pro

Ben je bang dat je te veel wegsnoeit? Als je de stengels en takken tot ongeveer eenderde terugsnoeit, dan zit je meestal wel safe. Dat geldt ook voor stengels die gek gaan woekeren. Snoei daarnaast nooit meer dan 20% van de plant in een keer, want dat kan de verdere groei in de weg zitten.

Lelijke takken of bladeren in je kamerplant kun je net achter het verdorde weefsel wegsnoeien. Een groter deel aan verdorde bladeren en of takken kun je wegsnoeien tot de stam, maar houd de stam altijd intact! Scheuten op kamerplanten met een stam kun je ook volledig wegknippen, maar wel in een hoek van 45 graden en zonder de stam te beschadigen.

Nazorg

Om je plant na het snoeien van wat extra liefde te voorzien en de groei daarna te bevorderen, kun je ’m trakteren op wat plantenvoeding. En een fijne sproeibeurt met een plantenspuit is ook altijd fijn.

