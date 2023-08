Kijkers gaan stuk om het reinigingsritueel bij Walter in ‘B&B vol liefde’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Alsof het allemaal nog niet absurd genoeg is in de B&B van Walter, kwam daar gisteravond een absolute klassieker bij qua bizarre momenten. Toen was namelijk het (ongemakkelijke) afscheid van Alexandra te zien, die ons de afgelopen week plezierde met de ene negatieve sneer na de andere, waardoor de sfeer er niet bepaald gezelliger op werd bij Walter. Sommige mensen nemen na zo’n afscheid een borrel. Anderen, zoals Walter en Corina, reinigen het huis én elkaar energetisch met salie. Tuurlijk, waarom ook niet?

Brandende salie

Walter heeft geluk dat hij een heks in huis heeft bij zo’n negatief afscheid als gisteravond. “Toen Alexandra het huis uit was, hadden Corina en ik allebei het idee om het huis energetisch te reinigen met salierook. Dat wordt veel gedaan als er een slechte energie hangt”, zei hij. Toch mooi dat hij een partner vond met wie je zo op één lijn zit als Corina. Zij gaat met een potje brandende salie en een blaadje even goed door het huis, te beginnen bij de kamer van Alexandra.

De zwaarte verdwijnt

Het bleef niet bij de ruimtes in de B&B. Nee, ook het lichaam moest even goed gereinigd worden van de negatieve invloed van Alexandra. Corina gaat grondig te werk en blijft opvallend lang hangen bij het kruis van Walter. Dat werkt, zo blijkt. Walter: “Als Corina mij reinigt, dan voel ik echt de zwaarte weggaan en een soort van laagje verdwijnen.”

Corina en Walter bouwen een brandstapel om de negatieve energie van Alexandra te verwijderen. Beeld RTL

Op de brandstapel

Daarmee is het ritueel nog niet klaar. De negatieve energie van Alexandra is blijkbaar dusdanig groot dat ze een gigantische brandstapel bouwen om er definitief mee af te rekenen. Het is verrassend dat een heks als Corina bereid is zo dicht bij de brandstapel te zitten, maar kennelijk is het nodig. Corina: “Het loslaten voelt heel goed. Het is heel fijn. Het vuur is magisch. De plek is magisch. Met alle krekels en alle bloemen. Ja, het is wel heel bijzonder.”

Ook kijkers van B&B vol liefde smulden van het hilarische televisiehoogstandje dat gisteravond weer werd geserveerd op RTL 4:

Ook het kruis maar even reinigen. Je weet immers nooit met speelse #Walter 😉😉 #benbvolliefde pic.twitter.com/WDRijT6fyS — Joyce Derksen (@JoyceDFoto) 21 augustus 2023

Walter en Corina gaan het huis na het vertrek van #Alexandra energetisch reinigen.



Onbetaalbaar. Schitterend.#benbvolliefde #Walter — Captain Cat (@captncd) 21 augustus 2023

Corina die het kruis van Walter energetisch staat te reinigen...



Veeg mij maar op. 😂😂😂#benbvolliefde pic.twitter.com/pIv3SnjXJx — 🌸Tante Pieps🌸 (@Tantepieps) 21 augustus 2023

Heeft Walter geen rookmelders? #benbvolliefde — Jay E. (@JayEandmore) 21 augustus 2023

Dat reinigingsritueel bij Walter, raap me op. 🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/dj9EE1RJkk — Joke Maria (@JokeMaria2) 21 augustus 2023

Walter wordt energetisch gereinigd door Corina. En dat zijn volwassen mensen,hè😳#benbvolliefde pic.twitter.com/XjYlyx0k0t — Marianne R.🌞🐾 (@montflor) 21 augustus 2023

Ik had wel verwacht dat Walter afscheid zou nemen van Alexandra. Maar op deze manier? #benbvolliefde pic.twitter.com/LKvsM2frHW — Steⳏhan (@ontaal) 21 augustus 2023

Walter steekt ondertussen het halve weiland in de hens om 2 paar briefjes in te verbranden… #benbvolliefde — Britt 🦖 (@BrittBR97) 21 augustus 2023

