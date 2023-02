Kijkers vallen over opmerking in ‘Ik vertrek’: ‘Wat kun je verwachten van een vrouw?’

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

In deze aflevering krijgen we een kijkje in de verhuizing van Manuel en Nicole. Ze verkassen naar Bonaire om een bed & breakfast te beginnen. Een behoorlijke klus. Zeker omdat Manuel door een verschrikkelijk ongeluk hersenbeschadiging opliep. Dat maakt het project er niet makkelijker op. En het stel wordt ook nog eens meerdere keren geconfronteerd met tegenslagen.

Bingo!

Gelukkig willen de twee er vol voor gaan. Maar daar komt nog best wat bij kijken. De Ik vertrek-bingokaart kan er weer bij worden gepakt, want zoals vaak het geval is, is ook hier sprake van een kibbelend stel, een budget dat alsmaar verhoogd wordt en bouwlui die niet komen opdagen. Nee, onder de bloedhete zon van Bonaire lijkt niet alles vlekkeloos te verlopen. En Manuel weet nog een extra minpuntje te noemen.

‘Wat kun je verwachten van een vrouw?’

“We willen het allebei graag”, zegt Manuel, als het allemaal even lijkt tegen te zitten en zijn vrouw druk bezig is met het halen van grind. “Natuurlijk is er af en toe wat irritatie. Dan moet ik iets zes keer uitleggen, maar dat is niet anders. Bouwtechnisch, tja. Wat kun je verwachten van een vrouw? Van een kapster? Ze wil het graag en ze doet het graag, dus dat is al heel positief.”

“Qua kracht en zo is het wat minder en moet ik wat meer opbeuren”, vertelt hij tijdens het klussen. “Ik moet ook alles twee keer uitleggen. Ja, dat snap je toch. Als ze mij het kappersvak moest leren, zou ze het mij ook een paar keer moeten uitleggen.”

‘De middeleeuwen aan de lijn!’

Die opmerking gaat er bij veel kijkers niet in. Op Twitter spreken fans van het programma zich uit over de ‘lompe’ uitspraken van Manuel. ‘Zo hé. Die durft!’ schrijft een kijker. ‘Manuel! Telefoon! De middeleeuwen aan de lijn!’ schrijft een ander. De kijkers zijn kortom not amused met de opmerking, vooral omdat ze vinden dat Nicole hartstikke goed haar best doet voor haar grote droom.

‘Wat kun je verwachten van een kapster’. Nou, hij vind er z’n vrouw niet geknipt voor. #ikvertrek — Rob Verbunt (@Rob_Verbunt) 2 februari 2023

“Tja wat kun je verwachten van een vrouw, een kapster” Zoooo héé, die durft #ikvertrek — marieke bulthuis (@mariekebulthuis) 2 februari 2023

'Wat kun je verwachten van een vrouw , van een kapster" #ikvertrek Manuel Manuel... pic.twitter.com/J5r0CBKbRw — Lucia Hardonk-van den Brink (@LuciaHardonk) 2 februari 2023

Tsja.. wat kan je bouwtechnisch verwachten van een vrouw..Manuel! Telefoon! De middeleeuwen aan de lijn! #ikvertrek — Ralph Otto 🇺🇦 (@RalphOtto6) 2 februari 2023

Sjeeses ..wat een droplul! Je vrouw werkt zich de pleuris man.

Tja, wat kun je verwachten van een ..eh..een kapster? #ikvertrek pic.twitter.com/WViyPzecMm — J e a n n e t (@MrsSandvrouw) 2 februari 2023

“Bouwtechnisch wat kun je verwachten van een vrouw, een kapster” Zou die vrouw bij het zien van deze #ikvertrek achteraf nog een scheiding aanvragen? — Miriam 💖 (@mboschnl) 2 februari 2023

In het volgende deel van Ik vertrek met Manuel en Nicole, zien we hoe het de twee dan vergaat op Bonaire. Die uitzending is op donderdag 9 februari rond 21.30 uur te zien op NPO 1.

