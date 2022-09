Kleine woonkamer? 4 praktische tips om meer ruimte te creëren

Dit artikel is afkomstig van ‘vtwonen’. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

4 tips om in een kleine woonkamer ruimte te creëren

Stap 1: Zoek via Pinterest op ‘tiny house’

Waarom het wiel opnieuw uitvinden als iemand anders het al voor je heeft gedaan? Ontwikkelaars en bewoners van tiny houses hebben behoorlijk wat denkkracht gestoken in het efficiënt, ruimtelijk en stijlvol inrichten van hun piepkleine vertrek. Op Pinterest (en ook Instagram) delen ze al hun ideeën met liefde waardoor jij naar hartenlust kunt inspiratieshoppen.

Stap 2: Werk verticaal in een kleine woonkamer

Focus niet alleen op de oppervlakte van de ruimte (m2), maar ook – of júíst – op de inhoud (m3). Begin bij de vloer: welke meubels kun je kwijt? Ranke meubels doen het logischerwijs beter, tenzij ze een dubbele functie hebben in de vorm van extra opbergruimte.

Ga voor meubels in efficiënte vormen, zoals een kleine, ronde eettafel. Kijk daarna omhoog: wat kun je nog toevoegen aan de muren en het plafond? Een open kastenwand is bijvoorbeeld een uitstekende oplossing voor extra opbergruimte, terwijl het ook sfeer toevoegt.

vtwonen Beeld vtwonen

Stap 3: Optisch voordeel

Er zijn een aantal concrete stappen die je kunt zetten om een kleine woonkamer optisch groter te laten lijken. Hieronder vind je de belangrijkste:

Werk met lichte kleuren Het is een open deur, maar wit geeft een klein woonkamer een ruim gevoel en weerkaatst invallend licht (terwijl donkere kleuren licht absorberen). Combineer het met houten, metalen of glazen meubels voor rust.

Hang een grote spiegel op Of een combinatie van kleine spiegels. Dit geeft de woonkamer dubbel weer en is daardoor de meest concrete manier om een kleine woonkamer groter te laten lijken. Kies niet voor een lompe spiegel, maar ga voor een stijlvolle variant. Dubbele winst is een spiegelkast: optisch meer ruimte én extra opslagplek.

Gebruik een diepteposter of behang Bijvoorbeeld van een stad of natuurgebied – je brein associeert dit met ruimte.

Kies voor verticale lijnen Brede meubelen laten een woonkamer kleiner en lager lijken, verticale, dunne lijnen (de hoogte in) doen het omgekeerde. Gordijnen van plafond tot vloer doen het goed, evenals een slanke, hoge plant.

Kies één palet. Laat de kleur van de vloer en de muren niet te veel van elkaar afwijken. Samen vormen ze een organisch, ruimtelijk geheel.

Tip 4: Kill your darlings

Als je het moet doen met een kleine woonkamer, zul je keuzes moeten maken. Hoe leuk de bank/vaas/lamp ook is, er is simpelweg geen ruimte. Ga je toch proppen, dan voelt een kleine woonkamer nóg kleiner. Kies items zorgvuldig. Een selectie maken betekent overigens niet dat je een saai interieur krijgt. Je kunt nog steeds voor een (of twee) eyecatchers gaan. Juist als de rest van de woonkamer ruimtelijk is ingericht, kan één item de schijnwerpers pakken en daardoor optisch ook afleiden van de kleine ruimte.

En dan nog wat extra stylingtips

Waar laat je de eettafel in een kleine woonkamer?

Soms ben je genoodzaakt om het eetgedeelte te combineren met de woonkamer. De grote vraag is dan natuurlijk: waar plaats je de eettafel? Geen zorgen, je hoeft echt niet iedere dag op de bank, met je bord op schoot te eten. Deze eettafels zijn heel geschikt voor een kleine woonkamer:

Een ronde eettafel neemt minder ruimte in beslag dan een vierkante of rechthoekige. Kies voor een tafel waar de stoelen volledig onder geschoven kunnen worden.

Een luchtige eettafel maakt de ruimte optisch groter. Kies bijvoorbeeld voor een eettafel met één poot in het midden, in plaats van met vier poten.

Zet de eettafel zo dicht mogelijk tegen de muur en plaats een bankje tegen de muur in plaats van stoelen.

Kleine woonkamer met open keuken?

De open keuken is bij uitstek geschikt voor kleine ruimtes. De keuken is geïntegreerd in het woongedeelte, waardoor je geen rekening hoeft te houden met muren en deuren. Slim is om voor een keuken met bar te gaan, waardoor je meteen een eetgedeelte, extra werkruimte én optioneel opbergruimte onder de bar creëert. Wil je toch graag de woonkamer van de keuken scheiden, maar is er geen plek voor een muur? Wat dacht je van een open kast als scheidingswand?

Welke woonstijl past goed bij een kleine woonkamer?

Met bovenstaande stappen kom je al een heel eind om een relatief kleine woonkamer groter te laten lijken. Maar met de juiste woonstijl kun je ook veel bereiken. Sommige stijlen passen beter in kleine ruimtes dan andere. Deze zijn in ieder geval geschikt:

De landelijke woonstijl Gedempte kleuren en natuurlijke materialen brengen rust in de woonkamer.

De design woonstijl De woonkamer van een designfan is meestal strak en opgeruimd. Rechte lijnen voeren de boventoon en over elk detail is nagedacht. Hightech apparatuur maakt je woonkamer smart en op maat gemaakte meubels zorgen voor de optimale benutting van de ruimte.

De basic woonstijl Een compacte woonkamer vraagt om rust. Een licht kleurpalet, egale materialen en een rustige basis zijn de kenmerken van een basic woonstijl. Keep it simple, dat is het motto.

Dit artikel komt van vtwonen.nl. Meer tips over wooninspiratie? Ga naar vtwonen.nl.