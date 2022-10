Klusjes uitstellen: waarom doen we dat - en hoe begin je toch?

Dit artikel is afkomstig uit Flow Magazine. Dagelijks verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Ik staar naar het stukje schilderstape aan mijn keukenplafond, de verhuizing was vier jaar geleden. Ik zie het elke dag heen en weer bungelen, alsof het me wil uitlachen. Negeren dan maar. Net als die kapotte plint, hangende kabelgoot en klok die al een paar jaar stilstaat. Het zijn van die klusjes die ik eigenlijk zo gefikst heb – of kan hebben – als ik me er even toe zet. Maar ik doe het lekker niet.

Zo gebeurd, zo uitgesteld

Volgens dit artikel van de Volkskrant is de nummer één oorzaak van het uitstellen van karweitjes in huis: geen zin. Herkenbaar. “En als de beloning kleiner is dan de weerzin die je voelt bij wat je moet doen, dan is de kans groot dat je gaat uitstellen”, vertelt Margriet Sitskoorn, hoogleraar klinische neuropsychologie.

Hoe belangrijk het klusje is, bepaalt ook of je het uitstelt of niet, volgens Sitskoorn. Het fiksen van een verstopte wc zul je waarschijnlijk niet zo snel weken uitstellen. Maar mijn piepende deur, die net niet irritant genoeg is om ermee aan de slag te gaan, belandt sneller onderaan mijn to-dolijst. Daarom vier tips om te stoppen met (grote en kleine) klusjes uitstellen.

Klusjes uitstellen: 4x tips om toch te beginnen

1. Pas de implementation intention toe

Dit doe je door in je hoofd alle stappen van het karwei te doorlopen. Bijvoorbeeld: naar de bouwmarkt, een nieuwe kabelgoot kopen, naar huis gaan, de oude weggooien, enzovoort. Hierdoor zet je je hersenen in de actieve modus.

2. Verklein het negatieve

Bereid je goed voor om je weerzin te verkleinen. Zorg dat de benodigde spullen klaarliggen en je niet nog van alles moet zoeken of kopen.

3. Maak er iets leuks van

Trommel vrienden of familie op om te helpen bij een wat grotere klus. Zorg voor een gezellig muziekje of lekkere lunch: klussen kan best leuk zijn.

4. Maak je niet druk

Een karwei wat langer laten liggen is menselijk en helemaal niet erg. Soms heb je nou eenmaal geen ruimte voor een klusje, hoe klein ook. Iets te doen hebben, kan een fijn (toekomstig) doel zijn.

Dit artikel is afkomstig van flowmagazine.nl. Flow is een ode aan bewuster leven, creativiteit en dagen zonder haast.