Krassen maar! Hoe groot is de kans dat je de kraskalender jackpot wint?

Dit artikel is afkomstig van Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Diep in je tas graven, op zoek naar een muntje van vijf cent of tóch je nagels gebruiken om dat kraslot zo snel mogelijk open te krassen. Elke keer opnieuw voel je een sprankje hoop.

Miljoenen kraskalenders

Stiekem weet je al dat de kans dat je de hoofdprijs wint erg klein is. De 5 euro-variant van de befaamde kraskalender - waarmee je 100.000 euro kan winnen - wordt in de decembermaand maar liefst 3,6 miljoen keer gedrukt. Van de 10 euro-variant zijn er 1,4 miljoen exemplaren.

100.000 euro winnen!

Van de favoriete kraskalender, de 5 euro-variant, zwerven er dus 3,6 miljoen rond. Dat klinkt qua winkansen niet al te best en dat is het ook niet: er zijn namelijk maar twee kalenders die de hoofdprijs van 100.000 euro bevatten. Dan heb je het dus over een winkans van 1 op de 1,8 miljoen. Jeetje!

Wie ook tevreden zou zijn met de prijs van 5.000 euro heeft helaas ook pech. Deze som kan je maar in één kalender winnen. Je leest het goed: je kans op 5.000 euro is dus 1 op de 3,6 miljoen.

Hoe zit het dan met die 10 euro-kalender?

Bij de 10 euro-variant van de kraskalender valt de jackpot van 200.000 maar twee keer. Alleen omdat deze kalender minder wordt uitgegeven, is je winkans wél iets groter, namelijk 1 op 700.000.

Bij deze kalender worden de lagere geldsommen ook twee keer uitgedeeld. Je kans op 20.000 of 10.000 euro is dus even groot als op de hoofdprijs.

Eindejaarsloterij

Als de jackpot winnen lastig wordt bij de kraskalender, kan je altijd nog meedoen aan de eindejaarsloterij. Toch? Helaas. Ook daar is de kans op de jackpot minimaal: die ligt rond de 0,00000014. Dus nóg lager dan de 0,00000056 kans op 100.000 euro bij de kraskalender.

Dat zijn een hoop nullen die we juist níet willen zien. Toch blijven we hopen elke keer als we een lot kopen!

You want more? Flair is de plek voor jonge vrouwen. Blijf op de hoogte van de nieuwste reallifeverhalen, mannengeheimen en de laatste showbizzbuzz.