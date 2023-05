Last van hooikoorts? Kies dan (niet) voor deze vakantiebestemmingen

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Een bosrijk gebied kun je bijvoorbeeld het beste vermijden. De pollen van bomen zijn namelijk zwaarder dan graspollen. Hierdoor blijven ze in sterke concentraties in de lucht hangen. Globaal gezien zijn er twee plekken waar je wél veilig bent voor rondvliegende pollen: aan het strand en hoog in de bergen. Daarnaast verschilt het stuifmeelseizoen per land. Ook is de mate waarin je last hebt van hooikoorts inherent aan het weer. In droge gebieden zijn de stuifmeelconcentraties lager dan in gebieden met een gematigd, vochtig klimaat, zegt Gezondheidsnet.

Heb je last van hooikoorts? Bekijk dan het reisadvies, op basis van de pollenconcentratie per land, hieronder.

Frankrijk

Frankrijk heeft veel natuurgebieden en in elk gebied komen andere plantensoorten voor. In grote lijnen loopt het pollenseizoen van mei tot juli, maar de hoeveelheid pollen kan per gebied verschillen.

Spanje

Vergeleken met een aantal andere mediterraanse landen is de pollenconcentratie in Spanje vrij laag. Dit komt onder meer doordat de lucht een stuk droger is dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Het hooikoortsseizoen is er wel lang en loopt van maart tot september.

Duitsland

Het Duitse pollenseizoen duurt van februari tot augustus. Wie een allergische reactie krijgt van boompollen, moet vooral in de periode juni-augustus oppassen. In de kustregio’s in het noorden van het land loop je het minste risico op hooikoorts.

Portugal

Eigenlijk is Portugal alleen gedurende november en december pollenvrij. De meeste graspollen zijn actief rond juni en juli. Van januari tot oktober moet je er uitkijken voor de pollen van verschillende gras- en boomsoorten.

België

Hooikoortspatiënten kunnen ook hier het best een plekje zoeken aan de kust. Het pollenseizoen in België loopt van april tot en met juni. Vooral in de bosrijke Ardennen loop je veel risico op hooikoorts.

Verenigd Koninkrijk

Het hooikoortsseizoen duurt in Engeland van juni tot eind juli. In het noorden begint het pollenseizoen later dan in het zuiden. Hooikoorts wordt hier vooral veroorzaakt door gras- en plantenpollen. In de bergachtige gebieden van Schotland en Wales is de pollenconcentratie van planten en grassen veel lager dan elders en dit kunnen perfecte plekken zijn om naar te vluchten als de pollen je te veel worden.

