Laura duwde tientallen baby’s voort, nu is ze 70 en moet daarmee stoppen: “Ik ga het missen”

Gezamenlijk vingen ze 127 (!) pleegkinderen op, de Pijnackerse stellen Laura en Jan Vincenten en Herman en Thea Fijn. Ze zijn alle vier al even de 70 gepasseerd en daarom moeten beide paren tot hun spijt stoppen met pleegouderopvang. En dat vinden ze best lastig. “Ik vind het moeilijk om het na al die jaren los te laten”, bekent Thea. “Het is toch onderdeel van je leven.”

Ook Laura heeft ‘afkickverschijnselen’. “Iedereen in Pijnacker kent ons van de kinderwagen”, vertelt ze. “We hadden een Engelse kinderwagen met heerlijke vering. ‘Mooie wagen heeft u’, kregen we altijd te horen. Dan zei ik steevast: ‘Kijk eens ín de wagen, want daar ligt zo’n lief kindje.’ Ik mis dat wel hoor, dat achter de kinderwagen lopen.”

Pleegmoeder toen de kinderen naar school gingen

Voor beide vrouwen gold ruim dertig jaar geleden dat zij ruimte hadden ‘om iets te gaan doen’ nadat de kinderen naar school gingen. “Wij waren net verhuisd naar Pijnacker. Op een dag zat ik voor het raam en dacht ik: ‘Wat ga ik hier doen?’”, herinnert Thea zich nog goed. “Ik had in een kindertehuis in Voorburg gewerkt, dus ervaring met kleintjes. Dat is ook waar mijn hart ligt, dus zijn we kinderen gaan opvangen.”

Ook Laura had een achtergrond in vrijwilligerswerk, ze was actief voor het Rode Kruis. Dus toen het verzoek van het Leger des Heils kwam om crisisopvang te bieden, twijfelde ze niet. “Ik dacht alleen dat ik moeite zou hebben met afscheid nemen. Nou, dat was ook zo. Ik ben toch blij dat ik ja heb gezegd. Het is zo ongelofelijk mooi om te doen.”

Vrouwen deden 90 procent van werk

Dat kunnen ook hun echtgenoten Jan en Herman beamen. Hoewel zij beiden toegeven dat hun vrouwen 90 procent van het werk hebben gedaan. “Jan was indertijd algemeen directeur van de Rabobank hier in Pijnacker. Hij kwam altijd thuis lunchen, dus hij had sowieso contact met de kindjes”, blikt Laura terug. “Ja, dat vond ik heel fijn. Op die manier bleef ik betrokken”, vult Jan aan.

Herman en Thea hadden een duidelijke rolverdeling. Thea was vooral aan het zorgen, Herman zei altijd: “Ik ben voor de boodschappen, voor het opschrijven van de mailtjes, de appjes, de rapportages én voor het sjouwen.”

In al die jaren zijn er heel wat kinderen gepasseerd, meestal in de leeftijd van 0 tot 6 jaar. De een bleef langer dan de ander. Soms een paar weken, dan weer een paar maanden. Alleen bij Herman en Thea kwam er een kindje als baby binnen en ging pas weg toen hij vier jaar was. “Dat had te maken met de vertraging als gevolg van de rechtsgang, maar ook met onze opvatting dat een kind niet van het ene crisisadres naar het andere moet gaan. Het vertrekt bij ons alleen als het naar zijn definitieve bestemming gaat”, legt Herman uit.

Bij Jan en Laura bleef een jongetje van vijf weken oud ook tweeënhalf jaar. “Pas na die periode kon hij definitief in een pleeggezin worden geplaatst”, blikt Jan terug. “Dan pink je wel een traantje weg hoor, als het moment daar is.”

Het gezegde ‘uit het oog, uit het hart’ geldt dan ook niet voor deze families. Zo hebben ze nog geregeld contact met hun pleegkinderen. “Met sommigen bouw je een band voor het leven op, we bezoeken heel wat verjaardagen en appen wat af”, vertelt Laura met een trotse glimlach. Dat geldt ook voor Herman en Thea. “Ook bij ons staan die verjaardagen op de kalender.”

Coma-zuipen

Heel grote incidenten maakten ze niet mee. Ja, die ene keer dat een pleegkind van Jan en Laura aan het coma-zuipen was geweest. Toen heeft Laura toch wel jeugdzorg gebeld, de organisatie die toen voogd was. Beide families konden altijd bellen met de crisisdienst die als achtervang fungeerde, maar dat was eigenlijk nooit nodig. Dat had vooral te maken met het feit dat in beide gezinnen het principe van de drie r’s gold: rust, reinheid en regelmaat. Thea: “Dat werkt nu eenmaal het beste, voor jong én oud.”

Ze stoppen dan weliswaar nu, de warme herinneringen aan hun opvangperiode blijven. Al was het alleen maar omdat Jan en Laura een fotoboek hebben waarin al hun pleegkinderen - op elf na, die pasten er niet meer in - een plekje hebben. Herman en Thea maakten zelfs voor al hun pleegkinderen een eigen fotoboek.

Ze waren niet alleen tijdelijke ouders, maar vooral ook hulpverleners. Voor de kinderen, maar ook voor hun biologische ouders. Ze sloegen geregeld een brug tussen alle betrokken partijen. En dat deden ze dus al die jaren met liefde. Ze zullen hun werk dan ook missen. “Al was het soms ook best pittig, hoor. Want je moest er ook ’s nachts om twee uur uit voor het geven van een fles”, haast Laura zich te zeggen.

Spijt? Nee, spijt heeft Laura niet. “Als je als opvanggezin fungeert geeft dat je ook structuur en dat is fijn. Je móet er altijd voor iemand zijn.” “Het houdt je jong en betrokken”, vult Thea aan. En Herman: “Eigenlijk raden we dit iedereen aan om te gaan doen. Je krijgt er veel voor terug. Kinderen opvangen geeft niet alleen voldoening, maar ook liefde en energie.”

Al is Jan wat nuchterder. “Soms komt er iets op je pad. Dan pak je dat op en ga je dat met volle overtuiging doen. Zo is het bij ons gegaan en daar ben ik heel blij om. De kinderen hebben ons heel veel gegeven en geleerd”, besluit hij.