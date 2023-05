Lekker duurzaam: zo maak je je huis schoon zonder het milieu te belasten

Oké, chemisch is azijn wel. Maar: vrij onschadelijk. In ieder geval een stuk minder schadelijk dan andere schoonmaakmiddelen. En een wondermiddel is het ook, want zelfs rookgeur krijg je met azijn uit je gordijnen. Je doet wat azijn bij de was of maak je huis schoon met een scheut azijn in het sop: dat neutraliseert geuren.