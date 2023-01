Lessen in de liefde van ‘Married at first sight’-experts: “Een relatie opbouwen is in deze tijd enorm lastig”

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Het kijkcijferkanon van RTL blijft scoren door de verslavende formule vol liefde. Dat rijmt niet direct op wetenschap, maar Married at first sight laat wel degelijk zien dat gearrangeerde huwelijken prima kunnen werken. Het afgelopen seizoen was daar een perfect schoolvoorbeeld van, met de geslaagde huwelijken van Rowan en Astleigh én Sonny en Dylan.

“Eigenlijk is de hele werkwijze veranderd vanaf het zevende seizoen”, legt professioneel matchmaker Radboud uit. “De nieuwe experts zijn heel streng geweest in de selectie. We hebben nieuwe testprocedures, andere gesprekstechnieken en we testen beter op de motivatie van deelnemers.” Radboud benadrukt ook hoe belangrijk een goede mindset is bij de deelnemers: “Veel mensen denken dat ze de juiste partner gewoon moeten tegenkomen. Dat is niet zo. Een relatie opbouwen is in deze tijd enorm lastig. Het is voor ons een kwestie van de juiste mensen selecteren, de matches aan elkaar koppelen en de nodige bagage meegeven. De koppels moeten vervolgens commitment tonen naar elkaar en er een succes van willen maken. Dat zien we heel goed terug bij de koppels van afgelopen seizoen.”

Alleen maar seks

De experts gaan ook dieper in op het onderdeel seksualiteit. “Mensen kunnen op dat gebied ontzettend met elkaar de mist in gaan”, vertelt seksuoloog Eveline. “We merkten dat de basis goed zat, maar we hebben ook veel geleerd. In het verleden waren we bescheidener wat betreft seksuele geschiedenis, maar dat is veranderd. Je kan heel leuk matchen met elkaar, maar als iemand in het verleden bijvoorbeeld traumatische dingen heeft meegemaakt, komt de relatie niet van de grond. Op emotioneel vlak moet het kloppen, maar dat fysieke onderdeel is net zo belangrijk”, vertelt Eveline. De twee aspecten moeten met elkaar in balans zijn. “De vonken spatten ervan af bij Kim en Antoine. Zij hadden enorm veel passie, maar dat nam geleidelijk af. We zagen daarna dat Kim zich een beetje ging ergeren aan het gedrag van Antoine”, vertelt Radboud. “Dat zien we heel veel als je je alleen maar richt op passie. Er moet een goede balans zijn op het gebied van passie en het emotionele vlak, maar je moet ook echt kunnen levelen met elkaar.”

Experiment

Het programma is in feite een groot huwelijksfestijn en bovenal een wetenschappelijk experiment. De wetenschap kan een grote rol spelen in de liefde, volgens Eveline. “De potentie is ontzettend groot, maar het is wel afhankelijk van wat de mens ermee doet.” Radboud is als matchmaker overtuigd van het experiment: “Het werkt, iemand anders kan echt voor jou bepalen wat werkt!”

Eveline gaat verder: “Married at first sight is eigenlijk een luxe datingbureau en het is bijna onmenselijk hoeveel werk daarin zit. Eigenlijk kunnen we dat ook allemaal zelf.” Gelukkig maar, want buiten een app als Tinder hebben wij geen toegang tot een eindeloze database vol gegevens van potentiële matches. Hoe lossen we dat op? “Het allerbelangrijkste is kwetsbaar durven zijn, je gevoel laten spreken en iemand echt goed leren kennen”, zegt de seksuoloog. “Tegenwoordig luistert iedereen veel te veel naar het hoofd. We analyseren alles kapot en dan missen we het gevoel. Als we ons wat meer zouden richten op dat gevoel, komen we veel verder, maar we zijn het allemaal verleerd. De hele samenleving is gericht op perfectie. We willen dat liefdevolle plaatje creëren en zijn gefixeerd op een goede uitkomst. Dat moeten we loslaten, want dan werkt een relatie het beste.”

Hup, erop uit

“Als je een relatie wil, moet je in actie komen”, benadrukt Radboud. “Je kan overal een leuke, nieuwe partner vinden, maar dan moet je wel naar buiten gaan.” En als je dan een potentiële match op het oog hebt, is onder andere plezier van groot belang: “Zorg ervoor dat je passie creëert, maak ruimte voor leuke momenten, maak lol met elkaar, maar ga ook in gesprek over jullie relatie. Dat moet op een tempo dat voor beiden goed voelt. Aanvoelen en vragen stellen zijn twee belangrijke onderdelen in een gezonde relatie.”

Happy end

Hoewel een scheiding het meest voorkomt in de slotafleveringen van Married at first sight, zijn déze koppels wel geslaagd in het vinden van de liefde bij elkaar:

1. Rowan en Astleigh

Een match made in heaven in het zevende seizoen. Dit koppel is nog steeds in de wolken met elkaar en woont samen.

2. Sonny en Dylan

Ook dit koppel is een van de succesverhalen van seizoen 7. De twee vielen als een blok voor elkaar en gingen pasgeleden nog op tweede huwelijksreis.

3. Bram en Patty

Dit stel zei blind het jawoord in het allereerste seizoen en heeft inmiddels twee prachtige kinderen samen.

4. Nikolai en Chantal

Zij zijn bij elkaar sinds het tweede seizoen. Het stel verwelkomde, na dochtertje Fenne, afgelopen juli zelfs een tweeling!

Het nieuwe seizoen Married at first sight start op dinsdag 3 januari op RTL 4. In de eerste week verschijnen er drie afleveringen (dinsdag, woensdag en donderdag), en vanaf de week erop zie je MAFS elke dinsdag en woensdag.

