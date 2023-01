Linde (36): “Mijn man kreeg een auto-ongeluk, naast hem zat zijn minnares”

Dit artikel is afkomstig van Flair. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

“Het was 3:33 uur, ik zal nooit vergeten dat ik dat op de wekker zag staan. Ik deed zo snel mogelijk open en schrok me rot toen ik twee politieagenten zag. Het stomme was dat ik eerst nog twijfelde of het wel echte agenten waren. Ik was bang dat het een vermomming was, misschien was dit een overval en dus dacht ik: waarom nu, terwijl Kevin in Hannover zit?

Het bleek juist om Kevin te gaan. Een agent begon rustig te vertellen dat ze hadden geprobeerd me te bellen. Ik vroeg hem even te wachten, deed de deur dicht en liep terug naar boven om mijn telefoon te checken. Die was inderdaad meerdere keren gegaan en dat had ik niet door omdat het geluid uitstond. Ze hadden dus gelijk. Ik deed weer open en liet ze binnen.

Auto-ongeluk veroorzaakt

De agenten vertelden me dat Kevin op de intensive care lag. Hij had een ongeluk veroorzaakt en was er slecht aan toe. De vrouw die bij hem in de auto had gezeten lag ook in het ziekenhuis, maar zij was niet in levensgevaar. Welke vrouw? En: levensgevaar? Er ging van alles door mijn hoofd, vooral angst, onbegrip en de allesoverheersende gedachte: ik moet naar hem toe.

Ik raakte in paniek, maar de agenten waren duidelijk gewend hoe ze daarmee moesten omgaan. Ze maanden me tot rust en boden aan mij naar het ziekenhuis te rijden. Boven lag ons dochtertje Nina van drie te slapen. Ik belde mijn zus, ze nam gelukkig op en kwam meteen. Ik was inmiddels aangekleed en werd naar het ziekenhuis gereden.

Dezelfde situatie

Toen ik daar aankwam, was Kevin niet bij bewustzijn. Het zag er eng uit: hij lag aan een monitor met overal slangetjes en plakkertjes. Ik informeerde naar die vrouw,. Het was zo vaag, ik begreep er niks van. Kevin zou in Hannover zitten, waarom was hij twee dagen eerder terug? Was die vrouw een collega? De dag erna vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Ik ving een verhit gesprek op in de hal van het ziekenhuis tussen een man en een vrouw – flink in het verband – in een rolstoel. Ik volgde het op afstand en het was duidelijk: de man was bedrogen.

Toen de man boos wegliep, ging ik achter hem aan. Ik zei hem dat ik iets had opgevangen van het gesprek en vroeg hem naar de situatie. Natuurlijk keek hij geïrriteerd op, maar ik vertelde dat ik dacht dat we in dezelfde situatie zaten. Hij reageerde minder vijandig en zei: ‘Dan denk ik dat jouw man en mijn vrouw een verhouding hebben.’ Het gesprek was verhelderend, de vrouw in de rolstoel bleek inderdaad de minnares van mijn man. Samen met haar man ging ik terug. ‘Er is nog iemand die graag uitleg wil’, zei hij tegen haar. Die uitleg kwam. Niks zakenreis: ze waren samen vijf dagen aan zee, nog niet eens honderd kilometer van huis.

Hoe kon hij zo liegen?

Kevin kwam er bovenop, na een tijd in het ziekenhuis. Achteraf hoorde ik dat hij nog gedronken had ook. Ik was zo teleurgesteld dat ik hem niet meer heb opgezocht. De eerste keer dat hij me belde vanuit het ziekenhuis reageerde ik nog wel blij, hij sprak weer. Meteen realiseerde ik me wat me was aangedaan en dat ik helemaal niet blij wás. Ik voelde me vernederd. Hoe kon hij zo liegen? Waarom?

Toen hij uit het ziekenhuis werd ontslagen, ging hij naar een vriend. We hebben elkaar daarna nog maar een paar keer gezien. Kevin probeerde nauwelijks om me van een scheiding af te brengen. Die vrouw is overigens wel terug bij haar man. Ik zal het Kevin nooit vergeven, maar ik moet een vorm vinden om met hem om te gaan. Hij blijft de vader van Nina.”

You want more? Flair is de plek voor jonge vrouwen. Blijf op de hoogte van de nieuwste reallifeverhalen, mannengeheimen en de laatste showbizzbuzz.