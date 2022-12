Lise (58) kreeg een relatie met haar vakantieliefde: “Dat hij mij bedroog, was pijnlijker dan ik dacht”

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl Daar lees je hier meer over.

“Mensen hebben meteen een beeld als het gaat over vakantieliefdes. Voor mij waren het echte liefdes, die me ontzettend veel hebben gebracht. Waaronder mijn inmiddels volwassen dochter, die het prachtige resultaat is van een uit de hand gelopen vakantieromance in Mexico.

Het begon als een cliché

Met Ahmet, de voorlopig laatste in de reeks van buitenlandse geliefdes, begon het trouwens wel als een cliché. Hij werkte in een strandtent in de Turkse badplaats waar ik met een vriendin op vakantie was. In eerste instantie moest ik weinig van hem hebben, maar hij praatte zo leuk, dat ik me uiteindelijk toch liet overhalen om wat met hem te gaan eten. Hij stak niet onder stoelen of banken dat hij iets met me wilde. Op een gegeven moment dacht ik: oké, het is alweer zo lang geleden, laat ik het maar doen. En dat was verrassend leuk.

Na de vakantie begon hij me te appen, de godganse dag – ‘Goedemorgen schatje’, ‘Welterusten schoonheid’. Het ging non-stop door. En ik genoot ervan. Zozeer dat ik een week vakantie in Istanbul plande om hem weer te zien. In de kerstvakantie ging ik opnieuw naar Turkije, dit keer naar zijn geboortedorp. Twee keer was hij bij mij in Amsterdam. Ook dat vond ik ontzettend gezellig. Dan ging ik naar mijn werk en ondertussen deed hij het huishouden en kookte hij. Toch vond ik het op een gegeven moment wel erg serieus worden. Ik zei daarom tegen hem: ‘Je bent zeventien jaar jonger dan ik. Ik kan je geen kinderen geven. Laten we stoppen.’

Spijt heb ik niet

Ik ben altijd realistisch geweest en dacht altijd: er zijn vast andere vrouwen. Toen dat ook zo bleek te zijn, was dat toch pijnlijk. Spijt heb ik niet. Dankzij Ahmet leerde ik Turkije op een heel andere manier kennen dan de gemiddelde toerist. Ook aan het samen leven en eten heb ik goede herinneringen. Turken kunnen zó lekker eten en koken. Dat kan ik echt missen. Wel voel ik me een beetje belazerd – ook door mijzelf, want ik zat er toch meer met mijn hart in dan ik wilde.”

