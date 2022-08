Makkelijk indutten: 4x tips voor een betere nachtrust

Dit artikel is afkomstig uit Flow Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Volgens een artikel van HLN hebben veel mensen last van slapeloosheid. Om met een uitgerust hoofd en het goede been uit bed te kunnen stappen, deelt psycholoog Corinne Sweet in haar boek 2 Minutes to sleep verschillende oorzaken van slapeloosheid en tips om makkelijker in te dommelen.

Een betere nachtrust: 4 tips

1. Reflecteer op je levensstijl

Cafeïne, weinig beweging, alcohol of een onregelmatig werkritme; het zijn allemaal dingen die een negatieve invloed op je nachtrust kunnen hebben. Sporten kan wél je nachtrust verbeteren, alleen niet als je dat vlak voor bedtijd doet. Als je toch graag in de avonden sport, kun je beter voor een rustige variant. Pilates of yoga kunnen ervoor zorgen dat je beter slaapt, volgens Sweet.

2. Zorg voor een goede slaapomgeving

Dat de herrie van een buurtfeest of de leeslamp van je partner voor slapeloosheid kan zorgen is misschien een open deur. Maar ook die te felle lantaarnpaal of rondrennende hond kan ervoor zorgen dat je langer ligt te woelen. Daarom geeft Sweet een paar handvatten voor de ‘ideale’ slaapomgeving: oordopjes bij geluidsoverlast, verduisterende gordijnen, een temperatuur tussen de 16 en 18 graden en geen beeldschermen in de buurt.

3. Over beeldschermen gesproken…

Het blauwe licht van telefoon’s, tablets of televisies kan ervoor zorgen dat je lichaam geen melatonine (slaaphormoon) aanmaakt en dat je hersenen actief blijven. Ons hoofd heeft even de tijd nodig om uit te staan, zodat het ons kan voorbereiden op een goede nacht. Sweets tip: kijk twee tot drie uur voor het slapengaan niet meer naar beeldschermen.

4. Minder stress, meer selfcare

Stress verminderen, het is makkelijker gezegd dan gedaan. We zijn geneigd om onze agenda’s vol te plannen en af en toe (of regelmatig) over onze grenzen heen te gaan. Maar als je voor voldoende ontspanning zorgt, kun je daar niet alleen een rustiger hoofd, maar ook een betere nachtrust voor terugkrijgen. Volgens Sweet is een toegankelijke manier om hiermee te beginnen korte pauzes nemen door de dag heen, al is het maar twee minuten op de wc. Vind je het lastig om ‘niet productief’ te zijn? Dan kun je beginnen met het strekken van je spieren tijdens een telefoongesprek of het doen van ademhalingsoefeningen tijdens je werk.

