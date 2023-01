‘Married at first sight’: Nicole laat van zich horen na de verwarrende post van Martijn

Dit artikel is afkomstig uit Veronica Superguide. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Martijn en Nicole in ‘Married at first sight’

‘Op blue monday denk ik vooral met veel liefde en plezier terug aan een mooie tijd in Italië’, schreef Martijn. Een mooie tijd? Dat strookt totaal niet met wat wij als Married at first sight-kijkers zien. De gematchte MAFS-mensen vechten elkaar nog net niet de tent uit en Nicole trok zelfs midden op de weg aan de handrem. ‘Italië heeft echt mijn hart veroverd!’, ging Martijn verder op Insta.

Nicole komt met reactie

Een week later is het de beurt aan Nicole. Ze komt nu met een update over hoe ze de huwelijksreis beleefde. ‘Alberobello, Italië. Een prachtig dorpje.’ Toch schemert veel duidelijker dan bij Martijn al door hoe ze over haar reisgenoot denkt. ‘Met voor mij helaas minder mooie herinneringen dan ik had gehoopt.’

Haatreacties

Dit MAFS-koppel wordt online voor rotte vis uitgemaakt en dat moet er natuurlijk inhakken bij de twee. Gelukkig krijgt Nicole ook heel veel mooie reacties, zo meldt ze. ‘Hierbij wil ik iedereen enorm bedanken voor alle lieve berichtjes. Overdonderd door het overweldigende aantal dus iedereen persoonlijk bedanken lukt me niet, maar thanks voor de support.’

Married at first sight zie je elke dinsdag en woensdag om 20.30 uur op RTL 4. Een aflevering vooruitkijken doe je op Videoland.

