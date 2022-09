Máxima trotseert New York in een bordeauxrood powerpak

Dit artikel is afkomstig van Nouveau.nl. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Máxima in New York

Van de uitvaart van wijlen Queen Elizabeth naar Prinsjesdag in Den Haag en hop, dezelfde dag nog naar New York: hoe houdt Máxima het vol? Máxima streek dinsdag neer in de Verenigde Staten voor de 77e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Dinsdagavond had ze al haar eerste ontmoetingen in Manhattan, maar woensdag was voor Máxima toch wel echt haar grote VN-dag in New York. Haar bomvolle agenda is in elk geval niet aan haar gezicht of garderobe af te zien. Integendeel.

Powerpak van Claes Iversen

Koningin Máxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Een aardige functie ja, en daar kleedt ze zich dan ook naar. Máxima verscheen woensdag in haar beroemde rode powerpak van Claes Iversen. Hetzelfde pak droeg ze vorig jaar ook tijdens de Koningsspelen en bij meerdere zakelijke gelegenheden.

Op onderstaande foto is te zien hoe Máxima haar baas, secretaris-generaal António Guterres, haar jaarverslag aanbood.

Máxima is dol op powerpakken, maar combineert ze iedere keer net even anders. Het bordeauxrode pak is een item waarin onze koningin zich duidelijk helemaal VN-proof voelt.

Meetings met Máxima

Verder stonden er veel meetings voor Máxima op de planning. Zo vergaderde ze met regeringsvertegenwoordigers van landen die actief zijn met haar eigen stokpaardje, financiële inclusie. Ook sprak ze bij een lezing en ging ze in gesprek met de CEO van PayPal, die maar wat graag even tijd maakte voor onze royal econoom.

Even bijkomen

Woensdag vloog Hare Majesteit weer naar huis. Als we de koninklijke agenda bekijken, heeft ze nu een klein weekje vrij om bij te komen. Op dinsdag 27 september wordt ze als erevoorzitter van stichting MIND Us verwacht in Den Haag, bij een bijeenkomst over de invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren.

