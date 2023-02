Myran (59) en Peter (64) leven in een camper: “Ik hoop dit voor altijd te kunnen doen”

Tot voor kort woonden Myran en Peter in Alphen aan den Rijn, maar een jaar geleden besloten ze hun baan op te zeggen en de wijde wereld in te trekken met een camper. Dat doen ze niet ongezien, want hun avonturen delen ze op YouTube met inmiddels meer dan negenduizend trouwe abonnees.

Op dit moment reist het stel door Spanje. Ze genieten van de natuur en het lekkere eten en komen dagelijks in contact met nieuwe mensen. Je kunt de reis van Myran en Peter volgen op het YouTubekanaal Endless on Wheels. Daar delen ze niet alleen hun eigen dagelijkse belevenissen, maar geven ze in de rubriek Gluren bij de buren ook een inkijkje in het leven van anderen die in een camper wonen.

Andere manier van leven

Myran geniet het meest van de vrijheid die het leven in een camper brengt. “Die bevalt zó goed. Ik weet nu nog niet waar ik vanavond slaap. Hiervoor had ik een baan als inkoper, waarvoor ik altijd redelijk vroeg op kantoor moest zijn. Die ochtendhectiek is nu helemaal weg. Ik moét niks meer. Dat is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven. Je kunt de hele dag precies indelen zoals je zelf wilt.”

Zonder werk ervaart Myran geen stress meer. “Daardoor ben ik een ander mens geworden. Ik ben veel gemakkelijker en flexibeler dan vroeger. Ik ga mee met de stroom van wat me overkomt. Met een camper kun je jezelf elke dag verplaatsen naar plekken waar je nieuwsgierig naar bent. Elke dag heb ik een andere voortuin. We staan op de mooiste plekken, soms lijkt het wel een droom. Nu zijn we in Spanje en volgende week gaan we naar Marokko. Daar zijn we nog nooit geweest. Wat een avontuur!”

Waar doen ze het van?

Myran en Peter zijn al twintig jaar camperaars en speelden al langere tijd met het idee om in een camper te wonen. Myran vertelt: “Het avontuur leek me heerlijk, elke keer nieuwe plekken ontdekken. Het plan om in een camper te wonen komt niet uit de lucht vallen, dat lag er al even. De coronapandemie versnelde dat proces. Je gaat toch denken: wat willen we doen met ons leven?”

Om dit vrije leven te kunnen leiden, verzonnen ze manieren om rond te komen. “We verkochten veel spullen en gebruiken ons spaargeld. Daarnaast is ons YouTubekanaal een kleine bron van inkomsten. Onze kijkers vragen weleens of we soms miljonair zijn, maar dat is zeker niet zo. We hebben altijd goed gespaard en door te leven in een camper krijg je bovendien een ander bestedingspatroon: een stuk zuiniger. Als ik nu één jurk koop, moet er een andere uit, omdat er in de camper geen plek is voor tien jurken. Ik heb één paar sneakers en één paar laarzen, meer ruimte is er gewoon niet. Als je dit leven wil, is mijn advies om te stoppen met bepaalde uitgaven. Ik zit bijvoorbeeld niet meer elke zes weken bij een dure kapper. Vroeger ging ik vaak met de mode mee. In plaats van impulsief een jurk van €119 te kopen, leef ik van datzelfde geld nu meerdere dagen in een camper.”

Zonder familie op reis

Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Het leven in een camper heeft ook een keerzijde, vertelt Myran. “Ik mis mijn kinderen. Die zou ik graag willen knuffelen en dat kan helaas maar een paar keer per jaar. Mijn wasdroger mis ik ook weleens. Op sommige plekken mag je de was namelijk niet buiten ophangen bij je camper. Als er bij de plaatselijke wasserette dan geen droger aanwezig is, moet ik al mijn was in de camper ophangen. Wat ik nog meer mis? Ik zou een moord doen voor een zak drop, haha. Als ik Nederlandse camperaars tegenkom, vraag ik altijd of ze drop bij zich hebben.”

Advies voor reislustige zestigplussers

Heb je zelf ook zin om alles achter je te laten en in een camper te gaan leven? Volgens Myran is het belangrijk om jezelf dan eerst een paar vragen te stellen. “Kun je lange tijd zonder je kinderen en eventuele kleinkinderen? Wij hebben (nog) geen kleinkinderen, dus dat maakt het misschien wel gemakkelijker. Vraag jezelf ook af of je op een postzegel kunt leven. Ben je tevreden met een beperkt aantal kledingstukken en keukengerei? Ik besef nu dat ik al die ballast helemaal niet nodig heb en ben echt een ander, vrijer mens geworden door deze manier van leven. Als ik tijdens zonsopkomst met mijn hond over het strand wandel, voel ik me intens gelukkig. Wonen in een camper, dat hoop ik voor altijd te kunnen doen.”

