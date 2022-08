Nick en Simon doen hun verhaal bij Eva Jinek: “Er is geen ruzie”

Dit artikel is afkomstig van Nouveau. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

In 2003 deden ze los van elkaar mee aan Idols: Nick werd roemloos elfde, Simon kwam niet eens door de voorrondes.

Als ‘vrienden van Jan Smit’ in een realityshow van die ándere Volendammer bleken ze als duo wél potentie te hebben: hun stemmen kleurden prachtig bij elkaar en ze bleken vrijwel alles te kunnen zingen.

Het leverde zeventien jaar hard werken, volle zalen en hits op, waar dus in 2023 een einde aan komt. Iets wat ze overigens al veel eerder lieten doorschemeren. Ooit zouden de twee uitzoeken hoe de wereld zonder elkaar er verder uitzag, was hun antwoord als er naar werd gevraagd.

Bij Eva Jinek vertelde Simon Keizer dat hij eind 2020 al uitsprak dat ‘de lol al een tijdje weg was’ tussen hem en Nick Schilder.

Ruzie is er niet, zo hielden ze vol.

“Nee, dat is niet zo”, zei Nick gedecideerd, aangevuld door Simon: “Het is echt niet zo. Ondanks dat dat op veel plekken geroepen wordt.”

Dat Nick niet meer geassocieerd zou willen worden met Simon vanwege roddels in zijn privéleven is ‘gewoonweg’ niet waar, verklaren beide mannen. “Het is niet zo. We zijn altijd heel open geweest in interviews dat wij soms bewust afstand van elkaar nemen. Onze samenwerking is heel intens, dus dat moet wel.”

Simon voelde de onvrede tijdens de wereldreis die hij in 2020 met zijn vrouw maakte: “Ik voelde de vrijheid, maar tegelijkertijd voelde ik ook een blok in mijn maag, van ja, als we terug zijn dan begint dat riedeltje weer. Dat was voor het eerst dat ik geen zin had in Nick en Simon.”

Ook tijdens de coronajaren vond Simon het ‘wel prettig’ dat hij nog even niks hoefde te doen. “Ik zei dat ik het optreden miste, maar vanbinnen voelde het eigenlijk wel prettig.” In augustus 2021 hakte hij de knoop door: “We hebben een mooi gesprek gehad en uren samen gepraat.”

“Nick zei: ik wil je begrijpen, wat voel je? Ik zit op een mooie plek in mijn leven, ik vind het oké, wat je ook beslist. Als de band maar goed blijft. Dat heeft mij erg ontroerd.”

