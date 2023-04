Dit artikel is afkomstig uit VTwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Prominente plek in huis

Een hondenmand heeft vaak een prominente plek in huis. Omdat zo’n bed flink wat ruimte inneemt, loont het om goed na te denken over de plaatsing ervan. Ook voor je viervoeter zelf is een vaste plaats belangrijk, zodat het beestje precies weet waar het zijn plaats vinden kan. Je hond brengt er namelijk talloze uren door, om van lange boswandelingen en speelsessies buiten bij te komen.

Broedplaats voor bacteriën

Het oogt knus, en dat ís het ook. Toch zijn die talloze slaapuren de reden dat het van groot belang is om de hondenmand geregeld op te frissen. En ja, dat heeft ook veel te maken met die lange wandelingen. De mand van je hond is namelijk een broedplaats voor bacteriën. Wanneer je hond vervolgens opstaat en door het huis banjert, verspreidt hij al die bacteriën dus door het huis.

Oeps: zo vaak moet je de hondenmand écht wassen - Styling ilona jongepier | Fotografie dana van leeuwen Visagie djolien de kreij Beeld Vtwonen

Hondenmand wassen

Om dit te voorkomen, is het raadzaam om de mand wekelijks te wassen. Dat voelt wellicht wat vaak, maar om de boel fris te houden binnenshuis is het toch echt de beste keuze. Heb je een wasbare hondenmand? Dan kun je deze gewoon in de wasmachine wassen op zestig graden.

Mild wasmiddel

Honden vinden het belangrijk om hun eigen geur te blijven ruiken, dus blijf uit de buurt van té heftig geurende wasmiddelen. Kies het liefst voor azijn of een mild wasmiddel, op die manier zal de hondenmand nog wel vertrouwd ruiken voor je huisdier.

Geurtjes maskeren

Heb je geen wasbare mand maar bijvoorbeeld een rieten mand voor je hond in huis? Ga dan een paar keer per week met de stofzuiger in de weer, om de boel zo fris mogelijk te houden. Wanneer je last krijgt van heftige luchtjes, kun je de mand wekelijks buiten laten luchten. Een milde roomspray kan eventueel tussentijds ook wonderen doen om ongewenste geurtjes te maskeren.

Shop de mooiste hondenmanden

Vtwonen - designed by Lotte Beeld Vtwonen

designed by lotte turana ligmand hond

Vtwonen - Beeztees Beeld Vtwonen

beeztees baskie ligmand

Vtwonen - Beeztees Beeld Vtwonen

beeztees hondenmand uma

Vtwonen - designed by Lotte Beeld Vtwonen

designed by lotte my favourite hondenmand

Dit artikel komt van vtwonen.nl. Meer tips over wooninspiratie? Ga naar vtwonen.nl.