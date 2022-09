Oma’s steeds vaker uitgeput door oppassen

Dit artikel is afkomstig van Ouders van Nu. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Structureel oppassen

‘Tien jaar geleden was het geen onderwerp. Tegenwoordig hoor ik er elke week wel iets over,’ zegt Maas over de lichamelijke uitputting onder oppassende oma’s. Dit ligt aan de verschuiving van de verhoudingen tussen ouder en kind, vermoedt ze. Jonge ouders hebben er steeds minder problemen mee om opa en oma structureel in te zetten als oppas voor hun kinderen. Ze zien het vaak als vanzelfsprekend dat hun ouders altijd voor ze klaarstaan.

Grenzen stellen

Op zich niets mis mee, want de meeste opa’s en oma’s genieten van het oppassen, maar sommige durven geen grenzen te stellen. Ze beginnen met groot plezier aan het oppassen en negeren de lichamelijke klachten die bij hun leeftijd horen. Bovendien start je ’s ochtends wat langzamer op als je zo’n zestig of zeventig jaar bent. Maas: ‘Ze kunnen wat minder makkelijk uit de voeten met stress, ze zijn in veel opzichten wat minder flexibel. Iedereen die ouder wordt, merkt dat daar een ander tempo van leven bij hoort. Dat je misschien wat vaker een offday hebt, dat je wat vaker tijd voor jezelf moet nemen.’

De grootouders die teveel stress krijgen van het oppassen of hun grenzen niet goed aangegeven, kunnen hier flink last van krijgen. Maas: ‘Ik zie overbelaste oma’s die last hebben van een hoge bloeddruk. Die kan weer leiden tot hartritmestoornissen, of erger. Soms zitten ze huilend in de spreekkamer. Dat kan de bedoeling toch niet zijn?’

Nee durven zeggen

De arts pleit er dan ook voor dat kinderen meer rekening houden met de leeftijd van hun ouders als ze een beroep op hen doen. ‘Niet alle opa’s en oma’s zijn even gezond. Daar moeten kinderen rekening mee houden. Bovendien: een gezin stichten is toch de verantwoordelijkheid van die kinderen zelf. Het is niet vanzelfsprekend dat grootouders daar een taak in te vervullen hebben.’ Ook zou er volgens haar meer begrip moeten zijn voor grootouders die het niet kunnen opbrengen om (vaak) op te passen. En dat betekent heus niet dat ze minder van hun kleinkinderen houden.

Rekening houden

Opa’s en oma’s willen hun kinderen vaak niet teleurstellen en daarom is het belangrijk dat de kinderen zorgen dat ze hun ouders niet belasten. “Niet alle opa’s en oma’s zijn even gezond. Daar moeten kinderen rekening mee houden. Bovendien: een gezin stichten is toch de verantwoordelijkheid van die kinderen zelf. Het is niet vanzelfsprekend dat grootouders daar een taak in te vervullen hebben.” Hoe zorg je er dan voor dat oppassen wél leuk blijft voor beide partijen? Lees hier hoe oppassen een succes wordt.

Meer lezen over ouderschap? Volg de ontwikkeling van je zwangerschap of kind met onze wekelijkse updates in je mailbox. Schrijf je nu in op www.oudersvannu.nl/groeikalender

Bron: RTL nieuws