Op de bank in slaap gevallen? Dit doet het met je lijf

Het is onwaarschijnlijk dat je bank je dezelfde slaapkwaliteit biedt als je matras, maar kan een dutje op de bank kwaad voor je gezondheid?

Comfortabel maar niet ondersteunend

Een bank is niet ontworpen om op te slapen en mist de juiste ondersteuning die je nodig hebt om de hele nacht op door te brengen. Een bank zorgt ook niet voor een gezonde uitlijning van je ruggengraat, die je ’s nachts nodig hebt.

“Je wervelkolom bestaat uit meerdere krommingen die met elkaar in balans zijn, maar als je niet op de juiste manier de nacht doorbrengt, kun je die uit balans brengen”, zegt orthopedisch chirurg Brian A. Cole tegen BestLife. “Hoewel je misschien denkt dat een bank comfortabel is als je erin wegzakt, is de realiteit dat je de rondingen van je wervelkolom niet langer ondersteunt.”

Niet de juiste slaappositie

Heerlijk op de bank wegzakken is geen probleem, tot het je slaapplek wordt voor de nacht. Net zoals je slecht kunt slapen op een verkeerd matras, is het begrijpelijk dat een bank niet zorgt voor de beste ondersteuning. Het ideale slaapoppervlak geeft je de ruimte om te bewegen en biedt ondersteuning in elke positie waarin je wil slapen. Als het oppervlak te zacht of te hard is, zal het je rug niet goed ondersteunen, zodat je meer kans hebt om wakker te worden met pijn, aldus Slaapinfo.

Je bank biedt helaas geen goede ondersteuning voor je lichaam en je lijf kan stijf aanvoelen als je wakker wordt. De houdingen die je op de bank soms moet aannemen zijn ongemakkelijk. Ze kunnen je rugspieren belasten en uiteindelijk zorgen voor pijn.

Hoe je ook je hoofd en benen op de bank of de kussens neerlegt; een armsteun of sierkussen zal je lichaam niet goed ondersteunen. Dit kan ertoe leiden dat je de hele nacht woelt en draait.

Dutje op de bank

Een dutje op de bank kan niet zoveel kwaad, als je maar niet wakker wordt met pijn in je nek of rug. Als een uurtje op de bank slapen al zeer doet, zal een nacht, of meerdere nachten, doorbrengen op je sofa je lijf geen goed doen.

