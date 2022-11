“Op een dag nam ze me in vertrouwen. Ze vertelde dat hij haar mishandelde, waarna hij spijt betuigde en het weer goed maakte”

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

“Vanaf het eerste moment dat mijn zusje Nadine een relatie met Gerold kreeg, had ik een onderbuikgevoel dat er iets niet goed was. Ze was zeventien en ze leken heel gek op elkaar. Maar na een jaar zag ik haar veranderen. Van een jonge vrouw die genoot van het leven, in een zorgelijke huisvrouw. Nadine was iemand die sprankelde. Dat raakte ze kwijt.”

“Hij belde haar voortdurend. Hij was extreem bezitterig en dat werd steeds duidelijker. Mensen veroordeelden dat, wat voor Nadine reden was om steeds te willen bewijzen dat het wél goed zat. We mochten geen kwaad woord over hem zeggen.”

“Op een dag nam ze me in vertrouwen. Ze vertelde dat hij haar mishandelde. Dat hij enorm tekeerging, waarna hij spijt betuigde en het weer goed maakte. Hij leek volledige controle over haar te willen. Hij had er moeite mee dat ze een sociaal leven had, hij was altijd jaloers. Ze had haar grenzen verlegd en was dingen normaal gaan vinden die niet normaal waren.”

“In één klap vertelde ze me wat er al die tijd had gespeeld. Ik heb alleen maar naar haar geluisterd, zonder haar te veroordelen. Want dat is zo belangrijk voor iemand in die situatie: dat ze echt haar verhaal kan doen.”

Stille tocht

“Ik moest haar beloven dat ik er met niemand over zou praten. Maandenlang liep ik ermee rond. Ik wilde Gerold confronteren, maar was bang dat ik het alleen maar erger zou maken. Na drie jaar verbrak ze de relatie. Ik was opgelucht, maar ook bang. Want waartoe zou hij in staat zijn?”

“En toen kwam dat telefoontje, drie maanden nadat ze het had uitgemaakt. ‘Er is iets met Nadine, kom nu naar huis.’ Ik wist onmiddellijk dat het iets met hem te maken had. Het was de langste rit van mijn leven. Mijn vader zei: ‘Er is in de woning van Gerold een dode jonge vrouw aangetroffen.’ Mijn benen begaven het. Ik was in shock, ik bleef maar beven.”

“We hebben een stille tocht voor haar gehouden en een prachtige uitvaart. Daarna viel ik in een zwart gat. Mijn ouders en ik hebben toen de Nadine Foundation opgericht tegen zinloos geweld en voor dierenwelzijn. Want dat was haar droom, om iets te doen voor dierenwelzijn. Mede daardoor heb ik het overleefd.”

“Toen kwam de rechtszaak. Dan hoor je elk detail. Dat de bloedspetters tot aan het plafond zaten. Dat was zo heftig. Dat ik dezelfde lucht moest inademen als de man die mijn zus van mij had afgenomen.”

“Hij kreeg twaalf jaar en tbs met dwangverpleging. Hij vond zijn straf verdiend, zei hij. Ik wilde geen wraak. Ik voelde geen woede, er was geen ruimte voor iets anders dan verdriet. Ik weet dat andere mensen verteerd worden door woede als zoiets gebeurt, ik ben blij dat mij dat bespaard is gebleven.”

Vergeven

“Tien jaar geleden ben ik volledig ingestort. De dokter zei: ‘U moet nu echt gaan rouwen.’ Toen ben ik heel diep gegaan om contact te maken met wie ik werkelijk ben. En daardoor kon ik ook anderen zien voor wie ze zijn. Ik wilde Gerold ook zien voorbij die daad, voorbij zijn gedrag. Ik ben toen naar de rechtszaak gegaan waarbij zijn tbs werd verlengd. Ik heb hem een hand gegeven en hem aangekeken. Hij keek recht terug. Toen zag ik dat er in hem iets was veranderd. Dat ik niet de enige was die veel innerlijk werk had gedaan. Hij was gaan mediteren in de gevangenis en had écht berouw. Hij nam verantwoordelijkheid voor zijn daad.”

“Toen, op dat moment voelde ik dat ik hem had vergeven. In die vergeving zit rust en vrijheid. Ik accepteer dat ik het verleden niet kan veranderen. Maar ik praat niets goed. Die daad blijft gruwelijk en mijn zus blijf ik missen.”