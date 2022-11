Oude schouw in de woonkamer? Zo style je ‘m

Dit artikel is afkomstig van vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Schilderen

Het opknappen van een oude schouw met een lik verf maakt vaak al een wereld van verschil. De vraag is: wil je ‘m benadrukken of verdoezelen? Schilder de schouw in dezelfde kleur als je de muur eromheen wil laten versmelten met de ruimte of ga juist voor een contrasterende kleur als ie mag opvallen. Een donkere tint oogt chique, een lichte tint juist fris. Neem bij het schilderen ook de hals en de binnenkant van de open haard mee.

Stuken of betegelen

Door een ouderwetse open haard te stuken geef je hem een compleet nieuwe look. Wel een look met een prijskaartje, maar het resultaat mag er zijn! De vorm van de haard wordt behouden en wordt één met het interieur. Je kunt er ook voor kiezen om alleen de hals te stuken of betegelen: grote tegels geven een ruimtelijk gevoel, symmetrische patronen maken het geheel modern. Deze opties geven eindeloos veel mogelijkheden, maar maak het niet te bont. Zo’n kolossaal element heeft vrij weinig nodig om tot zijn recht te komen.

Kunst

Gebruik de rand van de schouw als podium voor accessoires, kunst en een luchtig boeket. Maak het ook nu niet te bont, het mooiste is als de items met elkaar in evenwicht zijn. Ga bijvoorbeeld voor een groot schilderij en twee kleinere vazen of twee schilderijen en één mooie vaas. Werk vooral de hoogte in om een lage schouw optisch omhoog te trekken, met zo’n hoge fles vaas bijvoorbeeld.

In de haard

Is de haard buiten gebruik? Grote kans dat er een hoop loze ruimte onder de schouw zit. Niet nodig, want er zijn genoeg manieren om deze lege plek slim te gebruiken. Denk aan een stapel houtblokken om het knusse gevoel van de haard na te bootsen, manden voor rondslingerende kussens (deze jute variant bijvoorbeeld) en tijdschriften of een poef die je er onder vandaan kan toveren bij bezoek.

