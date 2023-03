Parels voor een prikkie: deze 5 items kun je beter bij de kringloop kopen

Dit artikel is afkomstig uit vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Servies van de kringloop

In reguliere winkels betaal je je vaak scheel aan een dure serviesset of mooie wijnglazen, terwijl je in de meeste kringloopwinkels echte parels voor een prikkie kunt vinden. Vaak is dit ook nog eens écht kristal of zilverwerk.

Plantenpotten en vazen

Als je een vaas of plantenpot nieuw koopt, dan is dat vaak best een investering. Zeker als je er eentje van bijvoorbeeld keramiek, kristalglas of ander hoogwaardig aardewerk wilt. Maar waarom zou je investeren in een dure nieuwe aankoop, als er bij de kringloop vaak een overvloed aan plantenpotten en vazen te vinden is? Meestal zijn deze vazen en potten van hoge kwaliteit en gaan ze al jaren mee. En dat terwijl je er maar een paar euro voor betaalt.

Spiegels

Ben je op zoek naar zo’n mooie klassieke spiegel met een oude sierlijst? Ga naar de kringloopwinkel! Als je online zoekt naar een nieuw exemplaar of hem in een winkel koopt ben je soms wel honderden euro’s kwijt, terwijl je bij een kringloopwinkel waarschijnlijk tussen de € 50 en € 100 neerlegt. Tip: heeft de spiegel uit de kringloop wel een mooie lijst, maar niet de juiste kleur? Verf hem!

Muurverf Broccoli Brown van Farrow & Ball. Kunstwerk links kringloop, rechts Enkel Art Studio. Bank Ikea, kussen Madam Stoltz. Bijzettafel kringloop, met zelf geplaatste spiegelplaat. Decoratiedobbelsteen en ingelijst portretje familiestuk. Hanglamp Marktplaats.

Dressoirs

Qua meubels horen dressoirs absoluut in het rijtje met echt goede kringloopaankopen. Waar je in de meeste meubelzaken diep in de buidel moet tasten voor een mooi dressoir – die dan soms ook niet eens van écht goede kwaliteit is – vind je bij de kringloopwinkel om de hoek vaak prachtige antieke exemplaren voor een paar tientjes.

Kunst van de kringloop

Wat dacht je van kunst? Kijk, voor de echt bekende werken van dure kunstenaars hoef je (meestal) niet in een kringloopwinkel te zoeken. Maar ben je op zoek naar iets bijzonders, iets persoonlijks, iets wat niemand anders heeft en wil je daarnaast niet al te veel geld kwijt zijn? Ga dan naar de kringloop. Je zult versteld staan van wat je allemaal aantreft.

