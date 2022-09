Planten in balans laten groeien doe je zo

Dit artikel is afkomstig van vtwonen Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Verpotten

Planten halen met hun wortels water en voedingsstoffen uit de grond en om mooi te blijven groeien moeten planten soms verpot worden. Dit geeft de wortels weer ruimte en energie. Vooral na aankoop van een kamerplant is het van belang om ‘m zo snel mogelijk uit de plastic kweekpot te halen en in een sierpot te plaatsen. Neem voor het verpotten een schone pot die een paar centimeter groter is dan de vorige en zorg voor verse potgrond en een laagje hydrokorrels. Hoe vaak je een plant moet verpotten ligt aan zijn formaat, meestal eenmaal per jaar, soms eens per twee jaar.

Altijd fijn om je kamerplant van verse potgrond te voorzien als ie er niet meer blij en gezond uitziet. Nieuwe potgrond houdt water en voedingsstoffen langer vast.

Plantenvoeding

Tijdens het groeien hebben planten water en voeding nodig. De waterbehoefte verschilt per plant, dus zorg dat je dit goed in de gaten houdt. Voelt de aarde droog aan? Dan is de kans groot dat de plant water nodig heeft. Gebruik een planten app om het je makkelijker maken. Plantenvoeding geef je vaak eens per maand, deze extra mineralen stimuleren de groei en gezondheid van de plant. Wanneer er te weinig voedingsstoffen in de grond zitten, kan een planten stoppen met groeien, verkleuren of vervormen.

Naar het licht draaien

Kamerplanten hebben water, licht en zuurstof nodig om te kunnen groeien, maar dat licht is nog weleens een dingetje. Planten groeien naar het licht toe en moeten regelmatig een beetje gedraaid worden om ze recht te laten groeien. Gebeurt dit niet, dan groeit de plant scheef en gaan de bladeren simpelweg op zoek naar meer licht. Draai de planten met beleid en niet meteen 180 graden. Geef planten genoeg licht en bescherm ze tegen een volle zon. Ze staan het liefste voor een raam op het oosten of westen.

Opbinden

Wanneer een plant tóch uit zijn voegen groeit, is het handig om te gaan opbinden. Afknappende stelen zijn natuurlijk zonde. Plantenstokken helpen de plant om weer recht te groeien en bieden extra stabiliteit. Gebruik voor kleine planten dunne stokjes en voor grotere planten – zoals een monstera of olifantsoor – stevige stokken van bijvoorbeeld bamboe. Bind de stelen losjes vast met een draad en geef ze voldoende ruimte.

Plantenspuit

Planten houden van een vochtige omgeving en in veel huizen is de luchtvochtigheid niet ideaal. Maak je kamerplant blij en besproei ‘m zo nu en dan met water uit een plantenspuit en hang in de winter een waterbakje aan de verwarming.

Dit artikel komt van vtwonen.nl.