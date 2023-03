Prijsverhogingen blijven komen: wordt tv en internet onbetaalbaar?

Dit artikel is afkomstig van Totaal TV. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Op dit moment hebben T-Mobile, Delta en Kabelnoord de abonnementsprijzen voor de vaste diensten tv en internet soms wel tot meer dan zeven euro per maand verhoogd. Caiway heeft voor 1 maart de jaarlijkse prijsverhoging aangekondigd. Ziggo en KPN passen gewoonlijk op 1 juli de abonnementsprijzen aan. Andere providers doen dit in de periode tussen 1 maart en 1 september. Meestal is de kleine regionale provider Stichting Kabelnet Veendam (SKV) de hekkensluiter. T-Mobile hanteert tot dusver de hoogste prijsaanpassing door prijzen van abonnementen met de volledige inflatiecorrectie van 8,6 procent te verhogen.

Inflatie

Maar dit gaat alleen over de prijsverhoging die aanbieders van vaste diensten in 2023 doorvoeren naar aanleiding van eerder door CBS vastgestelde inflatiecorrectie. Inmiddels heeft deze overheidsinstantie de inflatie over het hele jaar 2022 openbaar gemaakt. Dit wordt een belangrijke onderliggende factor voor de prijsverhogingen in de toekomst. CBS heeft berekend dat de prijzen in 2022 tien procent zijn gestegen. Als T-Mobile deze inflatiecorrectie net als dit jaar aan klanten doorberekent, dan betekent dit dat abonnementskosten opnieuw fors omhoog gaan. Het is niet uit te sluiten dat abonnementen vijf tot tien euro per maand duurder gaan worden.

Stapelen

Na vele opeenvolgende jaarlijkse prijsverhogingen lijkt een internetabonnement dus een luxeproduct te worden. Dit kan voor problemen zorgen. Internettoegang is door bijvoorbeeld e-mail, internetbankieren en andere diensten die alleen via internet benaderbaar zijn voor vrijwel alle Nederlanders een primaire levensbehoefte geworden. Achter de schermen werkt de overheid samen met providers – onder meer naar Belgisch voorbeeld – aan een instapabonnement voor huishoudens met een lager inkomen die hierdoor voor een gereduceerd bedrag toegang tot internet kunnen krijgen. Hoe deze plannen vorm krijgen en of een dergelijk abonnement uiteindelijk daadwerkelijk beschikbaar komt, kan op dit moment nog niet worden gezegd.

Prijzig

Nederland is samen met België een land waar internet in vergelijking met andere Europese landen duur is. Uit een recent onderzoek bleek dat bijvoorbeeld in Frankrijk en Spanje toegang tot breedbandinternet tientallen euro’s per maand goedkoper is.

