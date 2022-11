Prinses Charlene gespot in groene herfstjurk van haar lievelingslabel

Dit artikel is afkomstig van Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Modern, sleek en chic

Het is altijd een feestje om de looks van prinses Charlene van Monaco te ontleden. Geen royal doet modern, sleek en chic zo goed als zij. Ze heeft echt een heel eigen stijl.

Prinses Charlene bij evenement van het Rode Kruis Beeld BrunoPress/Abaca Press

Evenement van Rode Kruis

Dat was ook te zien tijdens haar bezoek aan het hoofdkwartier van het Rode Kruis in Monaco. Daar deelden prins Albert en zij pakketten uit aan mensen die het hard nodig hebben, want niet iedereen in Monaco is multimiljonair. In aanloop naar de feestdagen wordt het evenement elk jaar door het Rode Kruis georganiseerd.

Prinses Charlene bij evenement van het Rode Kruis Beeld BrunoPress/Abaca Press

Over de jurk

Charlene, die recentelijk succesvol heeft geëxperimenteerd met nieuwe labels, keerde voor het Rode Kruis-moment terug bij haar favoriet: Akris. De jurk is gemaakt heel lichte wollen mousseline met gestikte plooien aan de voorkant, die onderaan eindigen in franjes en kost € 2250. De riem is van hetzelfde label.

Prinses Charlene bij evenement van het Rode Kruis Beeld BrunoPress/Abaca Press

Alberts nichtje Camilla Gottlieb

Ook van de partij was Alberts nichtje Camilla Gottlieb, de jongste dochter van prinses Stéphanie van Monaco.

Camilla Gottlieb bij evenement van het Rode Kruis Beeld BrunoPress/Abaca Press

