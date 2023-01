Royal weddings en een kroning: er is veel koninklijks om naar uit te kijken in 2023!

Dit artikel is afkomstig uit Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Nederland

Eind januari en begin februari brengen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia een lang bezoek aan het Caribische deel van het koninkrijk.

Voor de kroonprinses wordt het een kennismaking met Aruba, Curaçao en Sint Maarten en met de eilanden die Caribisch Nederland vormen: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Ook in januari: prinses Margriet wordt 80 en prinses Beatrix 85.

Prinses Alexia viert op 26 juni haar 18de verjaardag (‘Paaaarty 🎊 !’)

Ook in Nederland: op 27 april Koningsdag in Rotterdam.

Zweden

Koning Carl XVI Gustaf van Zweden zit in 2023 vijftig jaar op de troon en dat wordt gevierd met een heel jubeljaar. Gala met Europese royals in 3-2-1...

30 april 2016: Carl Gustaf en Silvia van Zweden. Beeld Kungahuset

Ook in Zweden

Carl Gustafs zus prinses Christina wordt tachtig.

Prinses Madeleine is in 2023 10 jaar getrouwd.

Koningin Silvia wordt tachtig.

En prins Daniel wordt happy fifty.

België

Bij de zuiderburen: koningin Mathilde wordt 50 jaar, haar zoon prins Emmanuel wordt 18 en prins Laurent wordt 60!

Koningin Mathilde, 20 december 2022 in Brussel. Beeld Getty Images

Spanje

In Spanje viert kroonprinses Leonor haar 18de verjaardag, ook dat is een momentje voor de troonopvolger daar.

Noorwegen

Ook in Oslo aanstaande vijftigers: zowel kroonprins Haakon als kroonprinses Mette-Marit zullen deze mijlpaal vieren. En zoon prins Sverre wordt 18!

Haakon en Mette-Marit, 15 januari 2016 in Oslo. Beeld Getty Images

Denemarken

Nog een Scandinavische mijlpaal met galapotentie: prins Christian van Denemarken wordt 18!

Engeland

Een van de main events voor de Britse royals is natuurlijk de kroning van Charles III en Camilla, die daarna niet langer koningin-gemalin zal zijn, maar koningin. Reken op een enorme ceremonie op 6 mei en lekker veel pomp and circumstance!

Camilla en Charles III met daarachter George, Catherine en William, 25 december 2022 in Sandringham. Beeld Samir Hussein/WireImage

Ook in Engeland: prins George wordt 10 jaar.

De royal weddings!

Liefhebbers van romantiek en een goede koninklijke bruiloft kunnen hun hart de komende maanden ophalen, want er wordt uitbundig getrouwd: alleen al binnen de koninklijke familie van Jordanië hebben vier mensen zich verloofd. Wie elkaar wanneer het jawoord zal geven is nog niet duidelijk, maar deze bruiloften komen eraan!

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Amelia Spencer 🤍 (@ameliaspencer15) op 2 Jan 2023 om 1:29 PST

Lady Amelia Spencer, dochter van graaf Charles Spencer, nichtje van prinses Diana, verloofde zich in de zomer van 2020 in Zuid-Afrika met Greg Mallett, met wie ze toen al elf jaar samen was. Deze aristo-wedding staat gepland voor maart 2023.

Beeld Cour Grand-Ducale

Prinses Alexandra van Luxemburg trouwt op 22 april met Nicolas Bagory voor de wet in Luxemburg-stad en een week later voor de kerk in Zuid-Frankrijk.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of His Royal Highness Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Miss Rajwa Khalid Alseif will take place on 1 June 2023 #Jordan pic.twitter.com/f20BFedQjL — RHC (@RHCJO) 31 december 2022

Kroonprins Hussein van Jordanië trouwt in de zomer met Rajwa Al-Saif, die daarna kroonprinses zal worden. De verloving was bij Rajwa thuis in Riyaad, het huwelijk zal in Jordanië worden gesloten. Daar doen ze niet aan héél grote royal weddings, maar aangezien het de aanstaande koning en koningin betreft, zal er toch wel iets uit de kast worden gehaald qua rondrit.

Beeld Royal Hashemite Court

Husseins zus prinses Iman verloofde zich in 2022 met Jameel Thermiotis. Volgens Harper’s Bazaar Arabia trouwt Iman in het Zahran-paleis in Amman waar ook haar ouders trouwden.

Ook te verwachten in Jordanië: het huwelijk van koning Abdullah’s neef Talal El-Saleh en zijn verloofde Danah en dat van een ándere neef Abdul.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Märtha Louise (@iam_marthalouise) op 2 Jan 2023 om 2:05 PST

Prinses Märtha Louise van Noorwegen gaat trouwen met Durek Verrett.

Beeld Royal House of Bavaria

En dan nog prins Ludwig van Beieren (achter-achterkleinzoon van Ludwig III, de laatste koning van Beieren) verloofde zich in 2022 met Nederlands-Canadese Sophie-Alexandra Evekink. Haar vader doceert aan de universiteit van Maastricht. Een trouwdatum is nog niet bekend, ter plaatse zoemt ‘de vroege zomer’ rond. Zin in!

