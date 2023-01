Stresskip achter het stuur? 3x tips om mindful auto te rijden

Dit artikel is afkomstig uit Flow Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Sommige mensen veranderen in een stresskip als ze achter het stuur zitten. Onverwachte capriolen van medeweggebruikers kunnen angst of irritatie opleveren. Gelukkig kan inzicht in de oorzaken helpen om mindful te blijven, volgens dit artikel van HLN.

Oerbrein

Volgens David Dewulf, arts en mindfulnesstrainer, is het begrijpelijk dat velen een metamorfose ondergaan wanneer ze achter het stuur kruipen. “Zelfs wie normaal heel lief en vriendelijk is, wordt prikkelbaarder, bozer of zelfs agressiever in het verkeer.” Daarvoor is een logische verklaring volgens Dewulf: “Je primitieve brein of oerbrein wordt automatisch geactiveerd. Enerzijds is dat goed, omdat het ervoor zorgt dat je tijdig opzij stuurt als er een vrachtwagen op je afkomt. Anderzijds zorgt het ervoor dat je je opwindt voor een rood stoplicht.”

Mindful autorijden: 3x tips

1. Wees je bewust van je gedrag

“Je oerbrein slaat door als jij je in het verkeer begeeft. Het ziet alles en iedereen rondom je als een gevaar. Zolang je je daarvan niet bewust bent, blijft rijden stressvol”, vertelt Dewulf. Word je dus bewust van je hoofd en gedrag.

2. Gebruik je ‘nieuwe’ brein

Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Want waar we instinctief ons oerbrein gebruiken, kunnen we ook focussen op ons nieuwe brein dat, in tegenstelling tot het oerbrein, wel positieve emoties bevat zoals vriendelijkheid, empathie en geduld. Als je dit moeilijk vindt, kan het volgens Dewulf helpen om je af te vragen: wat schiet ik op met mijn stress, haast of ongeduld? Dit kun je trainen, dat wordt het vanzelf makkelijker.

3. Leef in het nu

“Onze samenleving is gebaseerd op ideeën als: ‘als ik op dat punt in de toekomst ben, zal ik gelukkig zijn’ of ‘als ik daar ben, zal ik rust ervaren’”, vertelt Dewulf. Volgens de mindfulnesstrainer bestaat dat punt echter niet. Als je je dat realiseert, kun je meer tot rust komen in de auto. Want wanneer voel je je beter: als je scheldend door een file probeert te manoeuvreren, of als je in plaats daarvan geniet van een fijn nummer op de radio?

Dit artikel is afkomstig van flowmagazine.nl. Flow is een ode aan bewuster leven, creativiteit en dagen zonder haast.