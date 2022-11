The Crown: hoe zat het ook alweer met die dr. Khan?

Dit artikel is afkomstig van Nouveau Magazine. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Diana valt als een blok voor de hartchirurg als ze hem bij toeval tegenkomt in een Londens ziekenhuis. En de twee beginnen een amourette die (althans in de serie) indirect leidt tot haar omstreden Panorama-interview.

Beeld Netflix

Diana en Dr. Khan hadden twee jaar lang een relatie, van 1995 tot 1997.

Die begon precies zoals in de serie (Diana liep Khan bij toeval tegen het lijf tijdens zijn werk en deed daarna veelvuldig zijn ziekenhuis aan in de hoop hem weer tegen te komen), maar van een bioscoopdate met pruik was in het echt geen sprake.

Hun echte eerste date was een tripje naar zijn oom en tante in Stratford-upon-Avon, zou Dr. Khan later toegeven. Wel gaf hij toe dat Diana regelmatig pruiken en zonnebrillen droeg tijdens hun vele dates. En dat ze regelmatig KFC lieten aanrukken op Kensington Palace, omdat de dokter inderdaad een junkfood-fan was.

De échte Dr. Khan Beeld Getty Images

Hoewel we in The Crown maar weinig zien van de romance tussen Diana en Dr. Khan, was het wel degelijk serieus. Ze zouden het zelfs over trouwen en kinderen gehad hebben, en Hasnat werd ook voorgesteld aan William en Harry.

Maar de druk van het publieke oog kon hij uiteindelijk toch niet hebben. Hij kreeg zelfs bedreigingen, en besloot niet publiek te willen gaan met de romance. Of zoals hij na haar dood zelf zei: “Mijn grootste zorg over trouwen met Diana was dat het mijn leven tot een hel zou maken, gewoon door wie zij was. Ik wist dat ik nooit een normaal leven zou hebben, en dat onze eventuele kinderen ook geen normale dingen zouden kunnen doen.”

Uiteindelijk verbrak Diana de relatie in het echt pas na haar vakantie in St. Tropez met de Al-Fayeds, anders dan in de serie dus. De laatste keer dat Dr. Khan haar probeerde te bellen, was op de avond van haar dood. Ze had haar nummer veranderd.

