The Masked Singer: Carlo Boszhard doet opvallende onthulling over regels panel

Carlo hoort die kritiek wel vaker: het panel speelt het spelletje zeker lekker mee en doet vast wel eens alsof ze niet weten welke BN’er in zo’n extravagant, hysterisch kostuum zit. Maar daar is helemaal niets van waar, vertelt Carlo. En daar heeft hij twee argumenten voor.

Boxen

Wij kijkers thuis krijgen een perfect gemixt product voorgeschoteld, inclusief kraakhelder geluid. Tijdens de opnames, in de studio, is dat wel anders. Daar klinkt het allemaal veel bombastischer voor de mensen in het publiek - dus ook voor het panel. “Door de boxen in de studio kunnen we de stem minder goed horen.”

Hints mogen niet mee naar huis

En misschien nog wel een belangrijkere reden: het o zo belangrijke hintsboekje, waarin de panelleden al hun verdenkingen noteren, gaat niet mee naar huis. “Alle hints schrijven we op in een boekje, maar dat boekje gaat na de show weer dicht. En omdat we het huiswerk niet mee naar huis nemen, kunnen we tussendoor ook niet googelen.”

The Masked Singer is elke vrijdag om 20.00 uur te zien op RTL 4.

