Tijd voor een nieuwe hobby? Zó gezond is haken

Kun je wel wat zelfvertrouwen gebruiken? Haken maar!

Haken is gezond

In een onderzoek uit 2018 ondervroegen wetenschappers meer dan 8000 hakers over hun hobby. Ze ontdekten dat maar liefst 90 procent van de ondervraagden het gevoel had er rustiger van te worden. Ook gaf 82 procent aan zich gelukkiger te voelen en vond 70 procent dat het hun geheugen en concentratie hielp te verbeteren.

“De resultaten van ons onderzoek tonen aan dat haken veel positieve voordelen biedt op het gebied van welzijn”, zo vertelt een van de hoofdonderzoekers, dr. Pippa Burns. “Mensen zouden het dan ook kunnen inzetten als een vorm van zelfzorg.” Of dat nu voor mensen met stressklachten, een angststoornis, adhd en/of een posttraumatische stressstoornis is.

Goed voor je geheugen

Zoals de studie al signaleerde, hadden veel van de ondervraagden het idee dat haken hun geheugen en concentratie verbeteren. En dat gevoel kan goed kloppen. Wanneer je beide handen gebruikt, moeten je hersenen namelijk harder werken. Daardoor is haken een goede training voor je brein. Als je de smaak eenmaal te pakken hebt en het haken echt leuk vindt, dan maken je hersenen dopamine aan. Dat stofje werkt weer tegen geheugenverlies. En dat maakt haken hartstikke gezond voor je hersenen.

Oppepper voor je zelfvertrouwen

Wanneer je begint met haken is het misschien nog lastig, maar oefening baart kunst. Dat zorgt er niet alleen voor dat je haakwerkjes er steeds beter gaan uitzien, maar doordat je telkens kleine successen behaalt en beter wordt, krijg je ook steeds meer zelfvertrouwen. Is haken niet je ding? Dan hebben we goed nieuws; ook bij andere hobby’s, zoals piano spelen of breien, kan je zelfvertrouwen groeien als je steeds beter wordt.

Ook de waardering die je van anderen krijgt wanneer je je zelfgemaakte haakwerk (of het resultaat van een andere hobby) laat zien, geeft je zelfvertrouwen een oppepper.

Beter slapen door haken

Zoals gezegd blijkt haken ook voor je nachtrust hartstikke gezond. Volgens de American Counseling Association kunnen de eenvoudige, repetitieve bewegingen die de techniek zo typeren, ervoor zorgen dat je lichaam en geest ontspannen, zodat je makkelijker inslaapt. Genoeg redenen dus om het ook eens te proberen, als je dat niet al deed.

Geen stress

Als laatste verlagen creatieve hobby’s, zoals haken en breien, je stressniveau. Door even niet met verplichtingen bezig te zijn, ontspant je lichaam. Ook is het een goede afleiding tegen piekeren. Hierdoor heb je even geen stress aan je hoofd. Dit effect kun je na een stukje haken nog dagenlang ervaren. Daarnaast blijkt dat het uitoefenen van een hobby je een veel groter geluksgevoel geeft dan bijvoorbeeld televisiekijken.

