Trouwen de ‘Married at first sight’-kandidaten wel écht?

Veronica Superguide deed navraag bij RTL om uit te zoeken hoe het nu eigenlijk zit met die huwelijksvoltrekkingen, waarbij uiteraard altijd een notaris en een trouwambtenaar aanwezig zijn. Gaat het hier om een écht huwelijk, of hebben we hier een Rijdende rechter-situatie te pakken? In dat programma geeft mr. Visser ‘slechts’ een bindend advies, hij spreekt geen rechterlijk vonnis uit.

Nou, kom er maar in, RTL!

Het Married at first sight-huwelijk

We kennen natuurlijk verschillende trouwvormen. In gemeenschap van goederen, een geregistreerd partnerschap, op bepaalde huwelijkse voorwaarden, enzovoort. Navraag bij RTL leert dat de kandidaten in Married at first sight écht trouwen. Geen tv-huwelijk voor de bühne dus. “Het gaat om een rechtsgeldig huwelijk met huwelijkse voorwaarden”, legt een woordvoerder uit. En we kunnen je ook (deels) vertellen wat die voorwaarden dan zijn.

Wat gebeurt er bij een scheiding?

Want... een MAFS-huwelijk kan zó voorbij zijn, kijk maar naar het in een debacle geëindigde flitshuwelijk van Arjan en Maurice in het 2022-seizoen. Hoe zit het dan bij een scheiding? Had Arjan bijvoorbeeld recht op geld of spullen van Maurice en andersom? Nee, dat niet. “ITV (de producent van MAFS, red.) werkt al sinds jaar en dag met Van As Advocaten en Sutter Kars Notarissen. Om ervoor te zorgen dat de koppels niets van elkaar erven - geen bezittingen maar ook geen schulden - worden er huwelijkse voorwaarden opgemaakt waarbij niets wordt gedeeld”, aldus RTL.

Testament

“Daarvoor maken de deelnemers bij Sutter Kars Notarissen een testament op waarin ze dus stellen aan wie ze wel hun zaken overdragen na een overlijden. Wat betreft de scheiding wordt er ook mediation-scheiding aangegaan en daarmee geven de deelnemers aan dat ze sowieso akkoord gaan met eenzelfde situatie als voor dit huwelijk.”

Zoals je merkt is alles (juridisch) goed dichtgetimmerd en gaat het inderdaad om een écht, volwaardig, wettelijk geldend huwelijk - en datzelfde geldt voor de scheiding.

