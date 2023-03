Vanaf 2016 tot nu: dit zijn alle ‘Married at first sight’-baby’s

Dit artikel is afkomstig van Story. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

In Married at first sight worden de aangemelde kandidaten door middel van experts aan elkaar gekoppeld. Deze stellen ontmoeten elkaar voor het eerst bij het altaar en ontdekken pas later met wie ze getrouwd zijn. Ze gaan na hun trouwerij meteen op huwelijksreis en daarna is het de bedoeling dat ze ook nog gaan samenwonen. Later kunnen de stellen beslissen of ze nog getrouwd blijven of gaan scheiden.

Inmiddels is alweer het achtste seizoen op tv en hebben we al genoeg koppels in duigen zien vallen. Toch zijn er een aantal succesvol en die delen maar al te graag de wonders die zij op de wereld hebben gezet.

Dit zijn de MAFS-baby’s:

Bram en Patty

Bram en Patty deden mee aan het allereerste seizoen van MAFS dat werd uitgezonden op de Nederlandse televisie. Ze waren het enige succeskoppel uit hun seizoen die succesvol door de experts werden gematcht. En over succes gesproken: het stel heeft twee kinderen samen.

Hun eerste kindje werd geboren in 2019 en kreeg de naam Puck. Vorig jaar oktober werd hun liefde nog een keer bekroond met een tweede kindje. Zij kreeg de naam Juul. Volgens Bram en Patty zijn ze nog altijd even verliefd. “Dat gaat niet meer kapot”, aldus Patty. Met alles wat wij meemaken... ik kan me niet voorstellen dat dit ooit kapot gaat.”

Chantal en Nikolai

Chantal en Nikolai deden mee aan het tweede seizoen van het programma. Dit stel gaf zich volledig over aan het experiment en uiteindelijk waren ook zij het enige geslaagde koppel. Dit MAFS-stel wilde graag kinderen en deze droom kwam uit.

In 2020 kregen Chantal en Nikolai een dochtertje, en vorig jaar bevielen ze van een tweeling (twee zoontjes). ‘Dochter Fenne is een trotse grote zus geworden’, vertelt Chantal via Instagram. Het stel is zeer verheugd, aangezien het veel moeite kostte om zwanger te worden. Uiteindelijk is het dus wel gelukt en geniet het stel van hun gezinnetje.

Nick

Nick zat in het vierde seizoen en werd gekoppeld aan Maxime. Dat liep op niks uit, maar inmiddels is Nick wel de trotse vader van zijn eerste kindje. Tussen hem en Maxime ‘matchten de karakters gewoon niet’, maar met zijn grote liefde Lyan is hij helemaal in de wolken.

Robin

Robin was kandidaat in het vijfde seizoen en ging trouwen met Kimberly. Ook dit huwelijk strandde. Na een hele mooie huwelijksreis ging het mis bij het samenwonen. Voor Robin liep het na dit avontuur toch nog goed af. Na de finale-aflevering liet hij weten de liefde te hebben gevonden bij zijn Kim. In 2020 beviel Kim van hun zoontje Jake, waarna het gezinsgeluk compleet is.

Chantal

Nee, deze kandidate in het vijfde seizoen is niet zelf bevallen van een baby. Chantal - beter bekend als Wenkie - is vorig jaar oma geworden. Haar dochter Lorena kreeg een dochter. Chantal werd in MAFS gekoppeld aan Henk, maar dat was op zijn zachts uitgedrukt een mislukte match. De deelneemster heeft uiteindelijk wel de liefde gevonden.

