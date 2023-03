Vaste energiecontracten keren terug: is het verstandig deze af te sluiten?

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Bestuursvoorzitter Resi Becker van Essent licht de keuze voor de vaste contracten toe: “Klanten vinden betaalbaarheid heel belangrijk, maar zekerheid ook. Daarom zijn we nu begonnen met vaste contracten voor een jaar”, aldus Becker. In een later stadium wil ze kijken of de tarieven ook kunnen worden vastgelegd voor periodes langer dan een jaar.

Prijsplafond

Vanwege de energieprijzen die door het dak gingen, stopten energieleveranciers vorig jaar met vaste contracten. Voor klanten leidde dit tot vervelende situaties als zij ineens variabele bedragen moesten betalen. Om die kosten te drukken, kwam de overheid met een prijsplafond op energie. Hierdoor betaal je maximaal € 1,45 per m3 gas of € 0,40 per kWh elektriciteit. Voor stadsverwarming geldt een tarief van € 47,38 per Gigajoule.

Hoe de energieprijzen zich de komende tijd gaan ontwikkelen, kan Essent niet zeggen. “De markt blijft onvoorspelbaar. We weten niet wat er met de gasprijs gaat gebeuren, die zou gemakkelijk weer omhoog kunnen gaan. We gaan waarschijnlijk nooit meer terug naar wat het was”, zegt Jasper Houthuijsen, directeur Energymarkets bij Essent. “Vroeger werd het gas uit Rusland gehaald. De kans dat dat weer gaat gebeuren, is heel erg klein. Dat betekent dat we nu gas halen met gastankers en die kostprijs is significant hoger”, vervolgt hij.

Naast Essent biedt ook Energiedirect.nl alweer vaste contracten aan, met een prijs net boven het prijsplafond.

Wel of geen vast contract?

Hoe verstandig het is om weer een vast contract af te sluiten? Een vast contract kan fijn zijn als de prijzen plotseling stijgen, omdat je dan waarschijnlijk een contractprijs hebt die lager is. Als prijzen dalen, kan een contract juist nadelig uitwerken, omdat je dan een hogere prijs betaalt dan de variabele prijs.

Volgens energie-expert Joris Kerkhof van Independer is het afhankelijk van verschillende factoren of je beter kunt kiezen voor een vast contract of beter nog even afwacht. Zo moet je rekening houden met een boete als je nu een vast contract opzegt. “Opzegboetes zijn nu nog voor iedereen gelijk, maar vanaf 1 april 2023 veranderen de regels. Dan is de boete afhankelijk van hoe lang het contract nog loopt. Ga uit van een bedrag van minimaal € 50 en maximaal € 250.” Voor contracten die vanaf 1 april 2023 worden afgesloten, zullen de nieuwe opzegboetes gelden. Je gaat dan een stuk meer betalen voor het tussentijds opzeggen van een contract.

Vast contract aantrekkelijk

De experts bij Independer verwachten dat de prijzen de komende maanden zullen blijven dalen, waardoor meer aantrekkelijke vaste contracten terugkomen. “Zeker als de nieuwe boeteregels gaan gelden, want dan valt het risico voor leveranciers weg bij het aanbieden van vaste contracten. Dus loopt je huidige (vaste) contract af, vergelijk dan de teruggekeerde vaste contracten waarbij de oude boeteregeling nog van toepassing is. Zeker als je een verbruik hebt boven het prijsplafond, levert dat zekerheid op. Als de inkoopprijzen blijven dalen, verwacht ik dat er ook vaste contracten onder het tarief van het prijsplafond zullen worden aangeboden en dan is het zeker voor een grote groep huishoudens interessant om te kiezen voor zekerheid.”

