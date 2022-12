Vitaminevergiftiging: dáárom kunnen vitaminepillen gevaarlijk zijn

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Vitaminen zijn ontzettend goed voor je, maar aan een overschot kleven gezondheidsrisico’s. Dat vertelt voedingswetenschapper Renger Witkamp van de Wageningen Universiteit aan het AD. Volgens Witkamp kun je een vitaminevergiftiging krijgen als je te veel vitaminepillen slikt.

Vitaminevergiftiging

Als je tijdens een langere periode een vitaminetekort hebt, kun je daar ernstige fysieke klachten door krijgen. Toch komt dat in Nederland bijna niet (meer) voor, vertelt Witkamp. “Je moet echt je best doen om een vitaminetekort op te lopen.”

Een vitaminetekort is niet goed voor je, maar een overschot ook niet. Wie bang is om te weinig vitamines binnen te krijgen, kan door iets te gretig gebruik van vitaminepillen gemakkelijk een vitaminevergiftiging krijgen. Dat komt omdat het overschot aan vitamines zich opstapelt in je lichaam. Als je bijvoorbeeld te veel vitamine A binnenkrijgt, kun je duizelig worden en vermoeid raken. Ook kun je afwijkingen krijgen aan je botten, ogen en huid.

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid overschrijden

Je hoeft niet heel veel vitaminepillen te slikken om een overschot in je lichaam te krijgen. Dat gebeurt vooral als je pillen slikt die meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid bevatten. Per dag wordt bijvoorbeeld 1,5 milligram B6 aanbevolen, maar het is toegestaan om B6-vitaminepillen op de markt te brengen die minstens vijftien keer deze hoeveelheid bevatten. “Om net zoveel vitamine B6 te eten als er in één pil zit, moet je bijna vier kilo walnoten eten. Dat zou uiteraard niemand doen”, aldus Witkamp.

De voedingsdeskundige waarschuwt voor vitaminepillen en legt uit dat ons lichaam er niet op gemaakt is om vitamines via pillen binnen te krijgen. Via gezonde voeding krijg je de juiste vitamines net zo goed binnen. Kun je ook een overschot aan vitamines binnenkrijgen door te veel van bepaalde voeding te eten? Volgens Witkamp zorgt je lichaam ervoor dat je de juiste verhouding vitamines binnenkrijgt, ook als je er net iets te veel van eet. De natuur heeft een rem ingebouwd tegen een overschot aan vitamines uit bepaalde voeding. Als je bijvoorbeeld veel wortels of paprika eet kun je een teveel vitamine A binnenkrijgen, maar word je daar (door die natuurlijke rem) niet ziek van. Bij een teveel aan vitamine A via vitaminepillen werkt die rem niet.

Toch vitaminepillen slikken

Volgens Witkamp is het voor sommige groepen wel belangrijk om vitaminepillen te slikken. Veganisten hebben B12-vitaminepillen nodig, omdat ze dit te weinig uit hun voeding kunnen halen. “Ook bij ouderen en medicijngebruikers kan de opname van vitamines verminderd zijn.”

Als je ouder bent, kunnen je darmen meer moeite hebben met het opnemen van vitamine B. Daarom heeft het voor ouderen zin om pillen te slikken met vitamine B. Ook extra vitamine D wordt aanbevolen. Hoeveel je hier dagelijks van moet nemen? Aan vijftigplus vrouwen wordt 10 microgram extra vitamine D geadviseerd. Voor 70+ vrouwen is 20 microgram vitamine D het advies.

