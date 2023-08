Voor deze 4 sterrenbeelden wordt september een geweldige maand

Dit artikel is afkomstig uit Margriet. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle.nl. Daar lees je hier meer over.

Tweelingen 21-5 T/M 21-6

Hoewel je ontzettend druk bent, is september voor jou een goede maand. Je barst van de energie en het gaat je op ieder vlak in je leven goed af. Met name in de liefde beleef je een hoogtepunt. De planeten Mars en Venus staan er namelijk perfect voor. Dat betekent dat je deze maand flink kunt flirten en op zoek gaat naar de juiste partner als je een serieuze relatie wil. Heb je al een partner? Dan geef je deze maand jullie liefde een extra boost.

Kreeft 22-6 T/M 22-7

Heb je het idee dat het jaar tot nu nog een beetje stroef loopt? Dat zou zomaar kunnen, want oude problemen blijven maar terugkomen. Gelukkig komt daar in september eindelijk verandering in. Het leven neemt een positieve wending en je zult zien dat uitdagingen ineens als sneeuw voor de zon verdwijnen. In je carrière lijkt alles ineens mee te zitten. Je maakt een mooie stap, wat ook weer positief kan uitpakken voor je financiën.

Maagd 23-8 T/M 22-9

Jouw pragmatische blik zorgt ervoor dat problemen uit het verleden eindelijk opgelost kunnen worden. Nu die problemen uit de weg zijn, kun je tijd besteden aan de mooie dingen in het leven. Laat je pantser deze maand eens wat zakken en je zult zien dat je veel nieuwe mensen leert kennen. Wie weet ontstaan er nog wel mooie vriendschappen! Daar blijf je de rest van het jaar profijt van houden.

Weegschaal 23-9 T/M 22-10

Zodra de septembermaand aanbreekt, zul je zien dat je helemaal tot rust komt. Waar anderen de zomermaanden gebruikten om aan ontspanning te komen, is voor jou september de uitgelezen maand om te genieten. Je flirt er in de nazomer op los. Je zult zien dat er nieuwe mensen in je leven komen, dat kan ook niet anders met die aanstekelijke energie. Maak er gebruik van, want deze maand is perfect voor nieuwe relaties!

